Contundencia frente a los ultras, propuestas que entiende la gente, rimas o memes: así cala el discurso de Rufián en la izquierda

¿Por qué es importante? La idea de que Rufián puede convertirse en figura unificadora de una izquierda alternativa, lleva a repasar las razones que le han llevado a remover a muchos.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha logrado conectar con las bases de la izquierda en España, lo que alimenta la idea de unificar una izquierda alternativa. Su estilo directo y su habilidad para abordar temas como la vivienda, junto con su disposición a confrontar a la derecha y ultraderecha, lo han hecho popular, especialmente entre los jóvenes en redes sociales. Rufián no teme endurecer su discurso, como lo hizo al dirigirse al expresident Carlos Mazón con calificativos contundentes. Su capacidad para captar el interés de las redes se refleja en su impacto viral, acumulando millones de seguidores. Desde 2017, ha utilizado el Congreso como plataforma para lanzar mensajes memorables, lo que refuerza su presencia mediática y su conexión con la audiencia joven.

Es innegable que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha conectado con las bases de la izquierda en España. Tanto que ya sobrevuela la idea de un Rufián unificador para crear una izquierda alternativa. De hecho, al no estar en el Gobierno, lo tiene más fácil en temas como la vivienda, por ejemplo. Eso sí, también engancha cuando va al choque con la derecha y la ultraderecha o en casos concretos como con Mazón y sus mentiras. En las redes los petan, hasta entre los usuarios más jóvenes.

En definitiva, Rufián está de moda y eso se explica con un estilo basado en un lenguaje directo entre el que también cuela rimas como "entre capullos y gaviotas nos toman por idiotas", pronunciada en la Cámara Baja en octubre de 2024. También se argumenta en que no duda en dejar claro cuáles son sus líneas rojas: "Mientras yo sea portavoz de ERC se va a parar al fascismo", clamó hace apenas unos días.

De hecho, el actual portavoz de ERC endurece el tono hasta donde otros prefieren no llegar, como cuando hace unas semanas no dudó en dirigirse directa y personalmente al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llamándole "miserable", "homicida" o "psicópata". Y es que Rufián es una persona a la que no parece importarle lo que los demás piensen de él: "Yo soy republicano, soy catalán, soy de izquierdas, soy independentista... y si gusta lo que hago, pues mejor", aseguró el pasado sábado en laSexta Xplica.

Con el Congreso como altavoz consigue que su discurso cale hablando de temas que enganchan a la gente, como cuando en referencia al problema de la vivienda propuso lo que nadie: "Una familia, una casa. Quien quiera más para especular, que pague". Tampoco rehúye del choque contra la ultraderecha, por ejemplo, con la migración.

En aquella ocasión y desde la tribuna, Rufián se dirigió a Vox advirtiéndoles de sus propias palabras: "Dicen que van a expulsar a ocho millones de inmigrantes. A Lamine Yamal y Nico Wiliiams no creo". Pero hay más, como el pasado mes de julio cuando les recordó que "si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal". Incluso, tira de ironía para contestar a sus voceros como Vito Quiles: "He comprado a Cubarsí en el Fantasy por 50 millones y me estoy arrepintiendo", le espetó durante una de sus virales 'entrevistas'.

Una combinación que explica cómo Rufián ha conseguido conectar con las bases de la izquierda y llegar donde otros no pueden. Prueba de ello, es su impacto en redes donde acumula millones de seguidores. Y es que "él sabe leer qué le interesa a los jóvenes. Parece que vive dentro de redes sociales porque sabe perfectamente qué tema está arriba en cada momento", explica la experta en redes sociales de laSexta, Alejandra García.

Por ejemplo, en la imagen bajo estas líneas aparece un clip de la cuenta de esta cadena con él como protagonista que cuenta con casi diez millones de visualizaciones. Sin embargo, lo de ser viral para Rufián no es nuevo, pues lleva siéndolo desde 2017 cuando sacó una impresora en el Congreso: "Este es el cuerpo del delito, una humilde Samsung republicana", dijo con cierta sorna al resto de parlamentarios.

Los clips de Gabriel Rufián suelen hacerse virales en redes sociales.

En definitiva, es extraño encontrar alguien que no recuerde ninguna de sus frases más sonadas en las comisiones de investigación como aquella ocasión en la que se despidió del compareciente así: "Hasta luego, gangster. Nos vemos en el infierno". O de otras intervenciones convertidas en meme como el incluido sobre estas líneas. Una pista, "¿de quién?".

