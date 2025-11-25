Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'

¿Por qué es importante? La periodista había declarado que ella y Carlos Mazón salieron de 'El Ventorro' a las 18:45 horas. Ahora, el extracto del banco presentado a la jueza muestra a qué hora salió del parking.

Maribel Vilaplana ha presentado a la jueza un extracto bancario que confirma el pago de un aparcamiento el 29 de octubre de 2024 a las 19:47, una hora después de salir de 'El Ventorro'. Este documento, que muestra un pago de 15,10 euros, respalda su declaración sobre el tiempo que pasó con Carlos Mazón durante una comida de casi cuatro horas en plena catástrofe de la DANA. La jueza ha solicitado a la empresa del aparcamiento que verifique la hora de entrada y salida del vehículo. Vilaplana declaró que Mazón estuvo pendiente del teléfono, pero no mencionó la emergencia y la acompañó al aparcamiento, donde conversaron sobre fútbol.

Maribel Vilaplana ha aportado a la jueza el extracto bancario del pago del aparcamiento del 29 de octubre de 2024. Un documento que demuestra que pagó a las 19:47, una hora después de salir de 'El Ventorro'.

En la providencia figura un pago de 15,10 euros, que corresponde con la salida de un vehículo a dicha hora en el parking al que, según declararon, le había acompañado Carlos Mazón tras su comida en plena catástrofe.

De esta forma, disponen que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique la hora de entrada y de salida del parking del vehículo de la periodista una vez recibidos los datos de la tarjeta bancaria con la que ésta pagó el importe.

Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche.

La importancia de ese extracto radica en que supone una prueba documental para acreditar el tiempo que Vilaplana pasó con el president el día de la DANA, cuando compartieron una comida de casi cuatro horas en el citado establecimiento, tras la que el president acompañó a la periodista al citado aparcamiento, situado a pocos minutos del restaurante, según acabó reconociendo su propio equipo en vísperas del aniversario de la catástrofe.

La declaración de Vilaplana

Durante su declaración como testigo, en la que se mostró muy afectada, Maribel Vilaplana detalló que su comida con Mazón se prolongó desde las 15:00 y hasta las 18:45 horas, aproximadamente.

Según su testimonio, el president estuvo pendiente del teléfono en todo momento, pero no le comentó nada de la emergencia ni daba la impresión de tener prisa. También explicó que, tras la comida, la acompañó al aparcamiento y allí permanecieron aún un rato hablando de fútbol.

