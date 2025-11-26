Las autoridades de EEUU rectifican que los soldados tiroteados no están muertos

Varios soldados de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca tras el tiroteo

Lo que se sabe Según ha indicado el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales el sospechoso se encuentra herido grave, así como que "pagará un precio muy alto" por lo sucedido.

Dos miembros de la Guardia Nacional han sido tiroteados en Washington este miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca. Si bien Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, había anunciado la muerte de ambos por las heridas de gravedad, más tarde las autoridades han rectificados, asegurando que están vivos. La policía de Washington ha informado de que el sospechoso ya está bajo custodia policial.

Precisamente, Trump ha confirmado que ha resultado herido de gravedad, al tiempo que ha prometido que "pagará un precio muy alto" por lo sucedido, tal y como ha publicado en su perfil Truth Social: "El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en distintos hospitales, a pesar de todo, pagará un precio muy alto". De hecho, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha explicado que el presidente Trump ya ha pedido un despliegue de 500 soldados más en Washington.

Según testigos en la escena del crimen, se escucharon dos disparos y la gente comenzó a correr. "Vimos como se llevaban dos camillas en ambulancia, En una de ellas había un señor con ropa militar, espero que esté bien", dijo a EFE Mohammed El-Katabi, un hombre de Atlanta que se encuentra en Washington visitando a un amigo. "Cuando se fueron las ambulancias, empezaron a sobrevolar helicópteros y había muchos policías", agregó.

Si bien el presidente se encuentra en su resort de Palm Beach (Florida) por la víspera de Acción de Gracias, fue informado pocos minutos después de lo sucedido, según ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Tampoco se encuentra en la capital estadounidense, su vicepresidente J.D. Vance quien se encuentra en Kentucky, desde donde ha indicado que por el momento se desconocen las causas del tiroteo.

La primera en informar de lo sucedido en en la esquina entre la calle 17 y la calle I, ha sido la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, en una publicación en X en la que no ha ofrecido más detalles. Tampoco lo han hecho los Servicios Secretos del país después de haber sido preguntados por la agencia Reuters. Por su parte, el FBI ha informado de su participación en las labores de investigación.

A raíz de lo sucedido el Aeropuerto Ronald Reagan, ha cancelado su actividad durante pocos minutos.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington el pasado mes de agosto por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, que definía como una de las más violentas del país.

