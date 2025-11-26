Ahora

"Invent", "fabuladores" o "no me posiciono sobre esas realidades": las posibilidades de una nueva izquierda encabezada por Gabriel Rufián

El contexto El nombre del portavoz de ERC en el Congreso se ha convertido en uno de los nombres políticos de este miércoles que, no obstante, desprende interrogantes.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, este martes.
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha convertido en uno de los nombres políticos de este miércoles y junto a él un par de interrogantes: ¿Será capaz de aglutinar a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE? e ¿Impulsa Moncloa esta operación? El republicano ha sido muy claro.

"Invent" ha sido la palabra de la que se ha prestado el vocal catalán a las preguntas de laSexta, para a continuación y "respetando a la persona que lo haya escrito" ha considerado que o "o se lo inventa él o le engañan a él". En definitiva, desmiente de forma rotunda estar negociando con el PSOE en busca de esa izquierda alternativa.

Como parte eventualmente afectada en esta operación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido preguntada este mismo miércoles en Al Rojo Vivo. Ante la cuestión, la fundadora de Sumar ha optado por no posicionarse "sobre esas realidades", limitándose a hacer un "llamamiento a los demócratas para que cojan en sus manos la democracia".

Una escueta respuesta que se ha repetido entre algunos socialistas que, no obstante, han optado también por tirar de sarcasmo. Por ejemplo, su portavoz en la Cámara Baja, Patxi López, ha asegurado que en España hay "muchos fabuladores que siguen ejerciendo", para acto seguido sostener que "no hay nada de eso", en referencia a esas presuntas conversaciones. Por su parte, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, escapándose de los micrófonos y las cámaras ha dicho: "Anda, mira, qué interesante".

Un asunto que Rufián ya abordó este sábado con José Yélamo en una entrevista para laSexta Xplica en la que preguntado por si le gustaría liderar esa eventual alianza de izquierdas, el de ERC aseguró que "eso da igual", al tiempo que destacaba que no era "una frase hecha", así como que tampoco quería hacerse "de rogar ni de querer". Si bien aseguraba tener "pocas esperanzas", a sus ojos "lo importante es que se haga". Al interrogante si estaba trabajando en ello, concretó que ya lo estaba haciendo "diciéndolo".

