El juez Peinado pide a Amazon los datos de los dominios vinculados a la cátedra que codirigía Begoña Gómez

El contexto Varios de los dominios se registraron a través de Amazon y por ello, requiere a la compañía para que detalle el nombre y dirección del cliente y el precio del servicio, entre otros datos.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha pedido a Amazon todos los detalles sobre los dominios registrados que estén asociados al Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense que codirigía la esposa del presidente del Gobierno.

Concretamente, el juez pide información sobre 'transformatsc.org', 'api.transformatsc.org', 'api pre.transformatsc.org', 'ucm-pre.transformatsc.org' y otros que pudieran existir relativos al dominio 'transformatsc.org'.

Tras comprobar en una web que se registraron a través de Amazon, requiere a esta compañía para que detalle el nombre y dirección completa del cliente, el precio del servicio con detalle de la facturación y de los medios de pago (cuenta bancaria, tarjeta bancaria, fechas de los pagos, importes, datos del pagador, etc.) y el correo electrónico de la cuenta del cliente y cualesquiera datos de contacto aportados.

En la providencia emitida este lunes y a la que ha tenido acceso laSexta, también reclama la fecha de inicio del servicio, las direcciones IP de conexión, una copia íntegra de los registros entre septiembre de 2020 y la actualidad, los registros de acceso y actividad y los usuarios que estaban autorizados con expresión de los roles asignados.

En este contexto, oficia a la UCO para que a Guardia Civil para que pida esta información y elabore un informe con la información que obtenga.

La investigación del 'software'

En esta rama de la causa, el juez indaga, a consecuencia de una querella presentada por Vox, presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y por las que el instructor la imputó por presunta apropiación indebida de marca e intrusismo.

Begoña Gómez ha negado, en las ocasiones en las que ha declarado como investigada, que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.

Del mismo modo, ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet 'transforma.org' y ha explicado que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo.

También ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y ha recordado que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra.

Además de por supuesta apropiación indebida e intrusismo, el juez Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Por otro lado, cabe recordar que la UCM transmitió al juez que no tiene acceso a la cuenta de correo electrónico relacionada con la cátedra de Transformación Social Competitiva que pidió analizar, una cuestión que las acusaciones populares consideran clave en la causa.

