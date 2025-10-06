El juez Peinado ofrece a la Complutense personarse como perjudicada por la apropiación del software de Begoña Gómez

Los detalles El juez argumenta que la Universidad Complutense de Madrid "ha de considerarse que debe tener el carácter de perjudicada" dentro del delito de apropiación indebida que investiga por el software de su cátedra.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ofrece a la Universidad Complutense de Madrid personarse como perjudicada en la causa por la supuesta apropiación indebida del software ligado a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el juez argumenta que, "como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software, cuya financiación, estaba destinada para que fuere a favor de la Universidad Complutense de Madrid, ha de considerarse que dicha Institución Pública, debe tener el carácter de perjudicada".

Por eso, apunta que deberá ser citada, a través de su representación legal, a los efectos de que sea oída en la comparecencia de este lunes, a las 17:30 horas.

Sexta citación de Peinado a Gómez

Esta providencia llega a escasas horas de que el magistrado informe a la esposa del presidente del Gobierno de que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.

Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.

La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación --relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez,-- sería juzgada por un jurado popular.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.