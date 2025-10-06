Bob Pop se ofrece para ser el próximo alcalde de Barcelona por los Comuns

Los detalles "Barcelona en Comú está en un momento en que quiere refrescar la apuesta que tiene por la ciudadanía y su proyecto por Barcelona", han dicho desde el partido a laSexta.

Bob Pop, reconocido escritor y comunicador, ha expresado su interés en postularse como candidato a la alcaldía de Barcelona por los Comuns, siempre que cuente con el respaldo de los mecanismos participativos de la formación. Bob Pop, cuyo nombre real es Roberto Enríquez Higueras, ha manifestado su deseo de trabajar por una Barcelona donde lo necesario no sea un negocio y se aclaren las competencias de la alcaldía. Los Comuns han recibido positivamente su interés, destacando que su candidatura refleja la fortaleza y atractivo del espacio progresista. Las primarias para definir candidatos comenzarán en noviembre y concluirán en febrero.

Bob Poppodría llegar a ser el nuevo y futuro alcalde de Barcelona. No es que lo digamos nosotros, sino que así lo ha anunciado él mismo este lunes y adelantando que de hacerlo, se presentaría junto a los Comuns.

El escritor y comunicador Bob Pop ha asegurado que se está "planteando" postularse "en serio" a las próximas municipales de Barcelona por los Comuns. Eso sí, siempre y cuando, le respaldarán los mecanismos participativos de esta formación. "A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento?", ha dicho. "Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha añadido y, por el momento, el partido ya ha valorado muy positivamente su paso a delante.

Según ha podido saber laSexta, fuentes de Barcelona en Comú aseguran que la formación "está en un momento en que quiere refrescar la apuesta que tiene por la ciudadanía y su proyecto por Barcelona". Y han hecho referencia directa al anuncio de Bob Pop: "Que personas de la importancia de Bob Pop quieran ofrecerse es un síntoma de que el espacio es fuerte, atractivo, transversal y un referente progresista con opciones de recuperar la Alcaldía".

Dicho esto, los Comuns de la ciudad Condal recuerdan que "el proceso de las primarias todavía no ha comenzado", que "será a finales de noviembre cuando la maquinaria se iniciará y en febrero, previsiblemente, concluirá con un tándem de candidatos que encabezarán la lista para conseguir la Alcaldía en 2027".

Todo esto ha comenzado este mismo lunes por la mañana, cuando el comunicador hablaba en el espacio semanal de la Cadena SER.

¿Quién es Bob Pop?

Roberto Enríquez Higueras es el verdadero nombre de Bob Pop. Nacido en Madrid, en 1971, es un conocido escritor, guionista, columnista y colaborador de diversos espacios de televisión y radio.

En 2021 escribió y protagonizó la serie 'Maricón perdido', inspirada en su propia vida. Al anunciar su intención de optar a la alcaldía ha dicho que su programa electoral "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio". Y ha añadido que otra de sus prioridades sería dejar claro "desde el principio" qué es lo que se puede hacer y qué no desde la alcaldía de Barcelona.

A pesar de que es madrileño de nacimiento, Bob Pop ha defendido que Barcelona, ​​donde vive desde hace años, es la ciudad en la que le gustaría dar el paso. "Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido.