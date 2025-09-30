Afra Blanco, sobre los correos de la asesora de Begoña Gómez: "Puede haber debate sobre si es ético, pero no hay malversación"

La sindicalista Afra Blanco analiza en este vídeo el último informe de la UCO sobre la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que concluye que colaboró en la gestión de su cátedra con su correo personal.

La UCO ha concluido que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, colaboró en la gestión de su cátedra con su correo personal: los agentes han analizado 121 correos intercambiados entre abril de 2021 y junio de 2024 sobre "asuntos vinculados a la cátedra" dirigida por Gómez.

"¿Puede parecernos poco ético o estético que una persona en el desarrollo de su actividad durante ocho años mande 121 correos que no están relacionados con su actividad profesional en jornada laboral? Hay debate", afirma la sindicalista Afra Blanco. Ahora bien, "¿hay malversación? Sinceramente, no", señala contundente, aludiendo a una querella parecida de Rajoy que se cerró.

Otra cosa, aclara Blanco, es si se pueda investigar o que se tenga que dilucidar (...) Lo que no me parece normal es que después de tener una nota del CGPJ tengamos a una persona que se va a sentar porque un juez de instrucción la lleva a sentarse", remata la sindicalista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

