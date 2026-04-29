La estocada de Aldama a Ferraz con muchas contradicciones y pocas pruebas: sitúa a Sánchez donde la UCO lo ubica a él

¿Por qué es importante? El empresario ha insistido en una relación de cercanía con el presidente que, según Ferraz, se limitó a una foto. Además, tampoco cuadran las fechas, porque ese encuentro sería anterior a los primeros pagos acreditados: en diciembre de 2019.

Quizás la espada en la solapa que ha llevado Víctor de Aldama este miércoles durante su declaración en el Tribunal Supremo era un mensaje a los socialistas: que con sus respuestas iba a ir a por todas y contra todos. De momento, de demostrar, poco. La estocada de Aldama contra Ferraz —y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,— durante el juicio por el caso mascarillas ha estado rodeada de muchas contradicciones y pocas pruebas.

Todo forma parte de su estrategia de defensa y, por eso, ha situado a Sánchez en el escalafón en el que la UCO lo ubica a él mismo. No hubo nada en la instrucción que apuntara al presidente y, a día de hoy, se siguen esperando las pruebas con las que Aldama le amenazó al salir de prisión, hace ya año y medio.

"Voy porque se me dice que el señor presidente quiere hablar conmigo, y lo que me dices es: 'Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias'", ha dicho Aldama en el Supremo.

El empresario ha insistido en una relación de cercanía con el presidente que, según Ferraz, se limitó a una foto. Además, tampoco cuadran las fechas, porque ese encuentro sería anterior a los primeros pagos acreditados: en diciembre de 2019.

Aldama ha admitido que no tiene pruebas de pagos en efectivo y, aunque ha dicho entregar personalmente las mordidas de las adjudicaciones en el ministerio, ni siquiera el fiscal anticorrupción ha buscado detalles: ¿de qué empresas? Porque el único sustento está, de momento, en su testimonio.

El PSOE sortea la estocada retratándolo como un difamador y solicitando de nuevo amparo al Supremo por sus mentiras.

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