Así hablaban Koldo y su exmujer sobre chistorras: de "sacarlas de la cuenta" a llevarlas en carteras o decir que 2.000 son "un millón"

A pesar de que el exasesor de Ábalos diga que se refiere a embutidos, en la UCO están convencidos que hacen referencia a diferentes cantidades de dinero. En varias conversaciones parecen hablar de chistorras como si fueran billetes.

Entre chistorras, soles y lechugas. Así hablaban Koldo García y su exmujer. Así hablan quien fuese asesor de José Luis Ábalos y Patricia Úriz. A pesar de que él lo ha negado, la UCO tiene claro que cuando hacen mención a dichos términos tanto el uno como el otro se refieren a cantidades de dinero y no a, como afirma Koldo, embutidos. Para muestra, y como prueba, varias conversaciones entre ambos.

Varios mensajes que los dos intercambian en una jerga propia de las organizaciones criminales. Porque hablan de llevar chistorras en carteras. Porque hablan de sacarlas "de la cuenta". Porque todo esto es lo que ha hecho creer a los agentes que no estaban hablando de productos cárnicos sino de billetes.

"Recuerda llevar 40 chistorras para hoy", le dice Koldo a su exmujer, quien responde con dudas. "Si lo llevo en el chaleco marrón, ¿crees que me lo harán quitar? Voy a llevar el abrigo también", cuestiona. "Divídelo. Bolso, abrigo, cartera y maleta", concluye el exasesor de Ábalos.

Pero hay más conversaciones que hacen dudar, mucho, de que sean embutidos. "¿Valen las chistorras? Habrá que sacar de la cuenta", dice Úriz a Koldo, que le pide que lleve "una tristona al bar, ahora". "¿Puedo llevarla luego? Tengo 1.000 billetes en buenos", insiste su exmujer.

"Mira cuántos folios había", responde Koldo ante las palabras de Patricia Úriz, que pregunta si se refiere a "chistorras".

La cosa no queda ahí. "Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones. Pase lo que pase, 2.000 chistorras", expresó Koldo a una sorprendida Úriz: "Eso es imposible. Si hemos hecho bien los cálculos... no necesito más. Eso es un millón".

Y hay más, después de que la exmujer de Koldo se reuniera con Aldama y se pasara "por el piso de Madrid": "Me he traído 20 chistorras y lo que me han dado".