Aldama asegura ante el Supremo que pagó a "señoritas" para que el exministro Ábalos "se relajara" en un viaje

¿Qué ha dicho? Aldama ha relatado que en un mitin del PSOE en 2019 al que acudió invitado por Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio las "gracias" porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo sobre su implicación en un caso de presunta corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Durante su testimonio, Aldama afirmó que Koldo García, exasesor de Ábalos, le pidió organizar "señoritas" para el exministro durante un viaje a México. Aldama también relató cómo presumió de su relación con Ábalos ante figuras políticas en México y cómo Koldo facilitó encuentros con Pedro Sánchez. Además, mencionó su conexión con Juan Guaidó y cómo Koldo reaccionó entusiasmado al saberlo, gestionando una carta para invitar a Henry Ramos en nombre del PSOE.

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles ante el Tribunal Supremo que, en un viaje a México, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, le dijo que "hay que organizar algo al jefe para que se relaje". Según el empresario, esa fue "la primera vez que Koldo le pide señoritas para el señor Ábalos". "Las pago yo. Primera y única vez que yo pago señoritas a Ábalos", ha señalado.

Así lo ha indicado Aldama en su declaración como acusado en el juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. En su declaración, Aldama ha asegurado que su objetivo era querer "demostrar la capacidad que tenía para llegar a otros gobiernos" con su viaje a Oaxaca, añadiendo que no recibió "ningún tipo de remuneración" pese a ayudar a conseguir "contratos de millones". "Pensé que podía sacar tajada si lo hacía bien con el ministro", asegura.

El empresario ha contado que en agosto de 2018 conoció a José Luis Ábalos y que habla con el senador mexicano Pedro Haces, con quien "alardea" de su relación con el ministro. "Alardeo más de la cuenta y le cuento que tengo una relación de toda la vida cuando tenía una relación de diez días. A Alejandro Murat le digo lo mismo", ha asegurado Aldama.

Sobre Koldo García, ha comentado que el exasesor de Ábalos "siempre quiere agradar y dar". "Muchas veces se excede en una petición cuando se le pide algo por agradar. Es su manera de ser y no va a cambiar", ha indicado.

Aldama asegura que Ábalos organizó una comida con Sánchez

Víctor de Aldama ha contado cómo, según él, fue esa foto con Pedro Sánchez en el mitin del PSOE en el que se lanzó la candidatura de Pepu Hernández a la alcaldía de Madrid. "Un día Koldo me dice que el ministro quiere verme y que voy a ver al presidente (Pedro Sánchez). Organizan una mesa redonda y comemos en el Ministerio. Me dicen que vamos a ir a un mitin al teatro de La Latina. Me dicen que tengo que estar. Le dije a Koldo que no era militante del PSOE y no quería tragarme cuatro horas de mitin que no me interesa nada. Koldo me dice que era una oportunidad y que iban a estar todos. Siempre hemos llamado a Ábalos el "jefe". Me hago una foto con el presidente y nos vamos, no hablo absolutamente nada más", ha detallado Aldama.

"Me sientan con toda la gente importante del partido, me levanto y Koldo me dice que me vaya con él que el presidente me va a recibir. Pasamos por dos puertas de seguridad y allí estaba el presidente con una persona de seguridad. Nos quedamos Koldo, el presidente y yo. Me da las gracias por lo que estoy haciendo. Koldo me hace una foto y un pequeño vídeo con él. Entiendo que la relación de Koldo va mucho más allá por cómo le habla y porque no le llama presidente, le llama Pedro. Me dice: "El día que me diga que le tengo que llamar presidente me tengo que ir del partido. Él me debe mucho y él sabe por qué", ha contado Aldama.

Aldama y la "sobrexcitación" de Koldo cuando supo que conocía a Juan Guaidó

El empresario ha contado que su vínculo con Venezuela se remonta al año 2014, año en el que estuvo buscando negocios más allá de temas deportivos. "Yo tengo whatsapps cada media hora con Koldo. Todos los días. Me convierto en comodín de la llamada y se me llama para todo. Eso me fortalecía", ha indicado Aldama.

El comisionista ha afirmado que cuando hizo saber a Koldo su relación con Juan Guaidó, el exasesor de Ábalos "se sobrexcita" y llama al exministro para decirle que Aldama es "amigo suyo". Le explican que tiene que hacer llegar a Henry Ramos una carta para invitarle: "Le pido a mi secretaria que haga carta tipo para invitar a Henry y me dice Koldo que está perfecta y le ponen membrete del PSOE". "Koldo me dice que me siente con Ábalos para hablar del tema y le digo que no me parece bien, llevándole la misiva a Guaidó ofreciéndole todo y porque no va González Laya", se pregunta Aldama, a lo que el ministro (Ábalos) le contesta: "Víctor, si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

Aldama pregunta si Sánchez sabe que ha entregado esa carta y le dicen que "por supuesto: "Me dicen que el presidente sabe todos mis movimientos y eso viene a colación de lo que me dice en La Latina (cuando le dijo que lo estaba haciendo bien)". "Guaidó dice que tiene que haber visibilidad para España por apoyarle. Yo se lo digo a Ábalos y él me dice que se lo dice al presidente. A los pocos días el presidente dice en el Congreso que apoya a Guaidó", ha explicado Aldama.