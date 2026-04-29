Risas, incredulidad y algún bostezo: los gestos cómplices de Ábalos y Koldo en la declaración de Aldama en el Supremo

Los detalles Ábalos y Koldo han tomado muchas notas durante las ocho horas de declaración de Aldama, también imputado en la causa.

La sesión del juicio por el caso mascarillas se centró en la declaración de Víctor de Aldama, extendiéndose por ocho horas. Aunque Aldama era el foco, José Luis Ábalos y Koldo García acapararon atención, anotando constantemente y compartiendo risas, a pesar de enfrentarse a posibles condenas de 20 años de prisión. Aldama mencionó la contratación de "señoritas" para Ábalos y comentó sobre la relación entre Isabel Pardo de Vera y Koldo, lo que generó diversas reacciones. Hubo momentos de incredulidad, especialmente cuando Aldama habló sobre el despacho de Koldo y el uso del manos libres, provocando discusiones y bostezos en la sala.

La sesión de este miércoles del juicio por el caso mascarillas se ha centrado en la declaración de Víctor de Aldama, que se ha prolongado ocho horas. Sin embargo, ha habido momentos en los que José Luis Ábalos y Koldo García casi parecían quitar protagonismo al empresario, también imputado como presunto comisionista de la trama.

Se han quitado las legañas para ver bien todo lo que venía. "La relación empieza en el año 2018...", ha comenzado Aldama. Pero también para ver bien cuando escribían, porque Ábalos y Koldo no han parado de tomar notas durante la sesión.

Además de escribir mucho, por las imágenes del Supremo se podría decir que se lo han pasado estupendamente, sobre todo teniendo en cuenta que enfrentan alrededor de 20 años de prisión.

Este dato parecía que se les olvidaba y han compartido muchas risas, como cuando Aldama ha recordado a las "señoritas" que contrataba para Ábalos. "Hay que organizar algo para que el jefe se relaje. Esa es la primera vez que Koldo me pide señoritas para el señor Ábalos", ha afirmado el empresario.

Han tenido la misma reacción cuando se ha hablado de la relación entre Isabel Pardo de Vera y Koldo. "Por lo que a mí me dice Koldo, por lo que me da a entender, son pareja", ha comentado Aldama a este respecto.

Sin embargo, en algún que otro momento esa risa se les ha cortado y han pasado a la incredulidad. Como cuando Aldama ha dicho que fue primero "al despacho de Koldo, que es colindante con el del ministro". Parecían no entender nada de lo que decía el empresario y lo negaban con la cabeza, incluso desde el banquillo.

"Era una práctica habitual de Koldo García poner el manos libres", ha relatado Aldama, un testimonio que no han parado de comentar, de cuchichear. Al final, el testimonio ha sido tan largo que ha llegado a aburrirles, dejando más de un bostezo poco disimulado.

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