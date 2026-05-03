Sacar del retiro a viejos petroleros de su flota fantasma, el truco de Irán para almacenar millones de barriles ante el bloqueo de Ormuz

El contexto La Administración Trump esperaba que, al bloquear el estrecho, los iraníes se quedarían esta semana sin sitio para guardar el crudo y tendrían que cerrar sus pozos. Sin embargo, Irán ha encontrado un medio para eludir esa táctica.

El Gobierno de Trump sostiene que su bloqueo del estrecho de Ormuz está asfixiando al régimen iraní. Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó que la industria petrolera de Irán está al borde del colapso. Sin embargo, las expectativas de que Irán se quedara sin espacio para almacenar crudo no se han cumplido. Irán ha recurrido a su "flota fantasma", compuesta por entre 65 y 80 viejos petroleros, para almacenar más de 100 millones de barriles. Estos barcos podrían permitir a Irán resistir al menos tres meses más, complicando la estrategia de Trump y acercando al mundo a una crisis sin precedentes.

El Gobierno de Trump insiste en que su bloqueo del estrecho de Ormuz está funcionando y en que tiene a Irán contra las cuerdas. "Estamos asfixiando al régimen", aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

Este mensaje no es nuevo, ya que hace unos días repetían la misma idea: "La industria petrolera chirriante de Irán comienza a cerrar la producción gracias al bloqueo de EEUU; el bombeo pronto colapsará", afirmó Bessent.

Sin embargo, sus propias cuentas no salen. La Administración Trump esperaba que, con su bloqueo de Ormuz, Irán se quedaría esta semana sin sitio para almacenar crudo y tendría que cerrar sus pozos, pero no ha sido así.

El truco de los iraníes ha sido sacar del retiro a viejos petroleros de su flota fantasma. Nadie sabe con certeza cuántos buques tienen, pero se calcula que hay entre 65 y 80, lo que les permitirían almacenar más de 100 millones de barriles.

En los cálculos más optimistas, estos barcos permitirán a Irán aguantar al menos otros tres meses, demasiado tiempo para Trump y para el mundo, que ya se acerca a una crisis sin precedentes.

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