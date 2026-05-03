Montero carga contra Juanma Moreno por insinuar que no deja su acta de diputada por el aforamiento: "Se dedica a lanzar acusaciones falsas"

¿Qué ha dicho? La candidata socialista en Andalucía ha calificado de "ejercicio de deshumanización del adversario" que el presidente de la Junta de Andalucía haya insinuado que la exministra no haya abandonado su acta de diputada por "protección" ante "todas estas situaciones que se están produciendo en los juzgados".

La campaña electoral en Andalucía ha comenzado con tensión entre los candidatos principales. María Jesús Montero criticó a Juanma Moreno por "deshumanizar al adversario" tras insinuar que Montero no entrega su acta de diputada por el aforamiento. En una entrevista con 'ABC', Moreno sugirió que Montero volverá al Congreso si está en la oposición andaluza, argumentando que no hay justificación legal para no dejar el acta. Además, afirmó que Montero fue candidata por imposición de Sánchez y que priorizó intereses externos sobre Andalucía. Montero respondió en X, acusando a Moreno de lanzar acusaciones falsas y de intentar desmovilizar al electorado.

La campaña en Andalucía acaba de comenzar y la tensión entre los dos principales candidatos ya se ha hecho notar. María Jesús Montero ha cargado contra Juanma Moreno afirmando que "deshumaniza al adversario" después de que el 'popular' haya insinuado en una entrevista que si la exministra no ha entregado su acta de diputada es por el aforamiento.

En una entrevista publicada este domingo por 'ABC', el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía ha considerado que su homóloga socialista volverá al Congreso de los diputados si tiene que estar en la oposición del Parlamento andaluz: "No hay antecedentes, pero lo va a hacer. No existe ninguna justificación legal de ningún tipo para que no deje el acta y no lo haga".

"Para mí la única razón es que previsiblemente no va a tomar posesión del acta de parlamentaria andaluza y va a volver a Madrid, al calor del Gobierno. La otra es el aforamiento que le da ser diputada nacional. Porque ante todas estas situaciones que se están produciendo en los juzgados, donde algún acusado la está ya señalando, pues probablemente también quiera protegerse", ha añadido.

De hecho, ha afirmado que "Montero no quería ser candidata". "Es candidata forzada por los intereses de Sánchez y ella es obediente, disciplinada, es una subordinada a los intereses de Sánchez, como ha demostrado a lo largo de toda la legislatura, en la que ha antepuesto los intereses de los independentistas catalanes y vascos a los de Andalucía. Todo eso lo ha hecho por Sánchez y estoy convencido de que llegaron a un acuerdo para que ella mantuviera su acta. Se volverá a Madrid", ha añadido.

Unas palabras que han encontrado respuesta de la exministra a través de su cuenta de X. "Hoy hemos vuelto a asistir a un ejercicio de deshumanización del adversario. En una entrevista al candidato del PP, no aborda ni una sola propuesta y se dedica a lanzar acusaciones falsas y a atacarme como adversaria política. Nunca había visto a la derecha tan preocupada por desmovilizar a nuestro electorado. Pero no lo van a conseguir porque el 17M vamos a llenar las urnas de votos", ha publicado.

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