El avión en el que Pedro Sánchez viajaba a Armenia aterriza en Ankara debido a un fallo técnico

El contexto El presidente del Gobierno tiene previsto asistir a la Cumbre de la Comunidad Política Europea, en un acto en la capital del país que se desarrollará bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa'.

El avión que transportaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia tuvo que aterrizar en Ankara, Turquía, por un problema técnico. La delegación española pasará la noche en la ciudad otomana antes de continuar su viaje hacia Ereván, donde Sánchez asistirá a la Cumbre de la Comunidad Política Europea. Esta reunión, bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa', contará con la participación de líderes europeos. Sánchez fue invitado por Antonio Costa y Nikol Pashinian para discutir temas de interés común. El vuelo partió de Torrejón de Ardoz, Madrid, rumbo a Armenia.

Según ha podido saber laSexta, el avión que transportaba a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Armenia ha tenido que realizar un aterrizaje en Ankara, en Turquía, debido a un imprevisto de carácter técnico.

La delegación española va a pasar la noche en la ciudad otomana antes de reanudar su viaje hacia Armenia, donde el presidente va a asistir a la Cumbre de la Comunidad Política Europea.

El presidente tiene previsto asistir al acto en Ereván, capital armenia, junto con otros líderes europeos en una cumbre que se desarrollará bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa'.

Sánchez participa invitado por Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y por Nikol Pashinian, primer ministro de Armenia, junto a los 27 estados miembros y otros países para abordar asuntos de interés compartido.

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.