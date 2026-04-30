Koldo desmiente a Aldama: ni hablaba con Sánchez ni dejó dinero en Ferraz ni mucho menos cobraba del comisionista

¿Por qué es importante? El exasesor de Ábalos ha negado este jueves la mayor cuando le han preguntado en el Supremo si mantenía relación con Sánchez tras su llegada a Moncloa: "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno".

En el Tribunal Supremo, Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, negó tener relación con el presidente Pedro Sánchez tras su elección, contradiciendo al empresario Víctor de Aldama, quien afirmó que Koldo y Sánchez mantenían una relación cercana. Koldo también rechazó que Aldama entregara dinero para financiar al PSOE, mientras que Aldama había declarado lo contrario. Además, Koldo afirmó conocer a Jéssica Rodríguez a través de Aldama, quien negó conocerla. Sobre las presuntas comisiones de 10.000 euros mensuales, Koldo negó recibirlas, lo que generó tensiones durante el juicio, destacando los desacuerdos con el fiscal.

A Koldo y Aldama les ha faltado decir eso de "si te he visto, no me acuerdo". El exasesor del exministro José Luis Ábalos ha negado este jueves la mayor cuando le han preguntado si mantenía relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Después de que fue presidente del Gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno", ha asegurado en el Tribunal Supremo.

Todo lo contrario a lo que declaró este miércoles el empresario Víctor de Aldama: "Evidencio que la relación que tiene Koldo con el presidente va mucho más allá por cómo le trata. Él no le llama presidente, le llama Pedro. El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno".

Y así con prácticamente todo, porque este jueves Koldoha negado que Aldama les entregase dinero en efectivo para la financiación del PSOE. "El Partido Socialista Obrero Español no coge dinero de nadie", ha dicho. "Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE", contestó, por su parte, Aldama un día antes.

Si siguiésemos sus versiones, Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, habría aparecido en sus vidas de repente. "Yo conocí a la señorita Jéssica a través del señor Aldama", ha afirmado Koldo. Mientras, Aldama aseguraba: "Primero, dejar claro que yo a la señorita Jéssica Rodríguez no la conozco de nada".

Sobre las presuntas comisiones que Aldama habría pagado a Koldo en efectivo, los famosos 10.000 euros mensuales, el empresario apuntó: "Esos 10.000 euros era lo mensual que pagaba, por los gastos que ellos me habían dicho que tenían". Sin embargo, debieron perderse por el camino, porque a la pregunta de su abogada sobre si Aldama "le ofreció algún tipo de comisión si Soluciones de Gestión era la sociedad elegida", ha contestado que "no".

En esto, Koldo ha querido insistir a lo largo del juicio en una sesión en la que ha tenido más de un encontronazo con el fiscal.

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