Un ex alto cargo de Adif afirma que Pardo de Vera le llamó porque en Ineco estaban "molestando" a Jéssica: "Su contrato era especial"

Los detalles Ignacio Zaldívar ha negado en el Supremo conocer a Joseba García, hermano de Koldo, ni que Jéssica estuviese asignada a él, a pesar de que lo pone en los partes presentados.

Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, declaró ante el Tribunal Supremo sobre la llamada que recibió de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, alertando de las quejas de José Luis Ábalos por las molestias causadas a Jéssica Rodríguez en Ineco. Zaldívar explicó que desconocía las tareas de Jéssica, quien fue contratada por Ineco y Tragsa, recibiendo 44.000 euros sin trabajar. La investigación de la UCO vincula su contratación a posibles favores de Ábalos. María Dolores Tapia y Amparo Monterrey contradijeron a Zaldívar, afirmando que él asignó a Jéssica a Joseba García, pese a su negación.

Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le llamó dos veces porque José Luis Ábalos se había quejado de que estaban "molestando" en Ineco a Jéssica Rodríguez, su expareja.

El ex alto cargo de Adif ha sido llamado este miércoles para declarar en la segunda sesión del caso mascarillas, en el que están acusados Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, por presuntos amaños en contratos públicos y mordidas en la pandemia.

Su declaración ha versado sobre los contratos a Jéssica entre 2019 y 2021 en Ineco y Tragsa, dos entidades públicas le pagaron cerca de 44.000 euros a pesar de que no fue nunca a trabajar. Su contratación forma parte de la investigación de la UCO en el caso mascarillas, al considerarse que habría sido favorecida por Ábalos y su entorno, con contratos y pagos irregulares en el marco de esa trama.

En este sentido, Zaldívar ha afirmado que recibió la llamada de Pardo de Vera para advertir de las quejas de Ábalos, entonces ministro de Transportes. "Isabel me llama y me dice que el señor ministro le dice que están molestando a Jéssica. 'Entérate a ver qué pasa'", ha contado, añadiendo que "a partir de ahí me quedé con que su contrato era especial".

"Había que estar pendiente de este contrato (...) y me apunté su nombre por si había algún problema", ha explicado ante el Supremo.

De esta manera, el ex alto cargo de Adif ha reiterado la versión que dio hace unos meses en la Audiencia Nacional, donde Pardo de Vera está investigada por estas contrataciones.

Según ha relatado, las dos veces que le llamó la expresidenta de Adif, él hizo lo mismo: pidió explicaciones a Ineco y le dijeron que simplemente la estaban llamando para hacerle llegar unos cheques de comida, y así se lo transmitió a Pardo de Vera. Durante la etapa en Tragsatec, él preguntó a la empresa, pero no obtuvo "reporte", de manera que lo dejó "correr".

Desconocía el trabajo de Jéssica

En relación al trabajo de Jéssica en Ineco, Zaldívar ha indicado que él era el "director del encargo" de Adif en el que se incluía ella y ha afirmado que desconocía qué tareas realizaba. "No era mi misión o responsabilidad saber qué hacían las distintas personas. Estaban asignadas a diferentes servicios. No estaba asignada a Presidencia de Adif", ha argumentado.

También ha negado conocer aJoseba García, hermano de Koldo, de la misma forma que tampoco sabía que Jéssica estuviese asignada a Joseba durante su contratación. Zaldívar se ha pronunciado así a pesar de que en los partes presentados sobre Jéssica ponía que realizaba "trabajos administrativos para Joseba García".

Anteriormente, la jefa de proyecto de Jéssica en Ineco, María Dolores Tapia Pineda, desmintió esta versión al afirmar que fue Zaldívar quien asignó a Jéssica a Joseba. Concretamente, Tapia aseguró en su declaración que "desde Ineco no se dio instrucción para que Jéssica trabajara para Joseba" y que "la orden siempre va desde Adif —cliente de Ineco—".

El nombre de Zaldívar ya apareció en la sesión del martes cuando la jefa de Jéssica en Tragsatec le señaló como la persona que le remitió el currículum y le dijo que era la "sobrina" del ministro. "No recuerdo haber llamado a esa señora sobrina del ministro", ha indicado este miércoles el testigo.

En esa primera sesión del juicio, Jéssica dijo que siempre se encontró a la espera de que Joseba le dijese si le necesitaba, mientras que el hermano de Koldo negó ser su superior.

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