Koldo García habría mentido ante el Supremo al decir que no tenía el número de teléfono de Sánchez

Los detalles Así lo afirma este domingo 'El Español', que avanza que el exasesor de José Luis Ábalos habría guardado el móvil personal del presidente del Gobierno cuando ya era el líder del Ejecutivo y lo borró tras el comienzo de la investigación de la UCO, en 2023.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, habría mentido en su declaración ante el Tribunal Supremo al negar tener el número personal de Pedro Sánchez, según revela 'El Español'. El medio asegura que García guardó el teléfono de Sánchez como "Número 1" mientras trabajaba en el Ministerio de Transportes, cuando Sánchez ya era presidente del Gobierno. Este contacto, registrado en conversaciones confiscadas por la UCO, ya no aparece en la copia de seguridad de junio de 2023, momento en que García sabía de la investigación en su contra. Además, habría borrado mensajes de WhatsApp intercambiados con Sánchez.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, habría mentido en su declaración en el Tribunal Supremo al decir que no tenía el número personal de Pedro Sánchez guardado. Así lo asevera este domingo 'El Español' tras un estudio de las copias de seguridad que hacía Koldo de su teléfono, que además detalla que Koldo le tenía registrado con el nombre de 'Número 1'

Según el citado medio, el exasesor de Ábalos añadió a sus contactos el teléfono de Sánchez cuando este ya era presidente del Gobierno (alrededor de 2018-2019) y él ya estaba trabajando con el exministro en el Ministerio de Transportes. Y lo hizo registrándolo como el 'Número 1', sobrenombre recogido en las conversaciones confiscadas por la UCO de los miembros de la presunta trama corrupta y que supuestamente era una referencia al líder del Ejecutivo.

Ahora bien, también explican que dicho contacto ya no aparece en la copia de seguridad que hizo Koldo García en junio de 2023, cuando ya sabía que estaba siendo investigado por la UCO y el presidente del Gobierno ya había anunciado que Ábalos estaría en las listas socialistas por Valencia en las elecciones generales.

Además, 'El Español' también afirma que Koldo borró los mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con el 'Número 1' cuando supo que estaba siendo investigado.

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