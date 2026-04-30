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Ante el Tribunal Supremo

Koldo García asegura ante el Supremo que Jésica chantajeaba a Ábalos con contar "cosas personales"

¿Qué ha dicho? "Ábalos tenía problemas que no se merece. Esta señorita presionó bastante para darle solución a los problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de cosas; no ilegales, sino personales", ha explicado Koldo.

Koldo García declara ante el Tribunal SupremoKoldo García declara ante el Tribunal SupremolaSexta
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El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García ha asegurado este jueves ante el Tribunal Supremo que Jésica Rodríguez chantajeaba a Ábalos con contar su relación extramatrimonial. Así lo ha indicado Koldo en su declaración como acusado en el juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

En su declaración, Koldo ha hablado sobre la "presión" que asegura que sufrió José Luis Ábalos por parte de Jésica Rodríguez. "Ábalos tenía problemas que no se merece. Esta señorita presionó bastante para darle solución a los problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de cosas; no ilegales, sino personales", ha explicado Koldo.

Así, Koldo García ha defendido que las acusaciones hay que respaldarlas "con pruebas" y ha asegurado que conoció a Jésica Rodríguez "a través de Aldama". "Yo no he dudado en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema. Yo llamo. Otra cosa es que me lo resuelvan o no. Todo el mundo que venía a verme, veía a todo el mundo", ha comentado. En su momento, Koldo dijo a laSexta que la conoció en un acto público.

"Siempre he respetado la vida privada de los demás; puede ser que en ese afán haya alguna cosa que no corresponda a lo que yo dije la primera vez. En instrucción le comenté que a Jésica la conocí anteriormente. Voy a decirlo claro: cómo se gana la vida el ser humano no tiene que ser objeto de juicio mientras no sea delictivo", ha añadido Koldo.

De esta manera, el exasesor de Ábalos ha defendido que no dijo que Jésica "no fuera a trabajar" a Ineco. "Le dijimos que íbamos a ayudarle a hacer los partes. Mi hermano ayudo a mucha gente de Ineco a hacerlos. Lo que hacia mi hermano no era rellenar partes de jornadas no realizadas. Él ayudaba a cómo hacer el proceso", ha contado.

Así, Koldo ha defendido que tanto él como su hermano trataron de ayudar a Jésica Rodríguez a "hacer los partes", algo que hicieron "con toda la buena fe del mundo". "Yo estaba convencido de que teletrabajaba", ha añadido.

Koldo: "Prefiero ser tosco y sincero"

En su declaración, Koldo ha asegurado que conoció a Víctor de Aldama hablando con Rubén Aldama, quien le dijo que tenía un hermano que era empresario y que le gustaba el fútbol.

"Estuvimos fuera de España y a la vuelta del viaje (pudo ser en octubre de 2018), me comentó que quería presentarme a su hermano. Están los WhatsApp; si usted ve los teléfonos el día que los consiga, verá que yo atendía a todo el mundo", ha contado. También ha afirmado que siempre ha tenido una "relación estrecha" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiendo sido escolta desde los 19 años. "Mi forma de hablar puede ser tosca, pero prefiero ser tosco y sincero", ha confesado.

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