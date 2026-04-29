Aldama afirma que llevaba "mordidas" de constructoras al Ministerio de Transportes y a casa de Ábalos

¿Qué ha dicho? Aldama ha apuntado a Pedro Sánchez durante su declaración, afirmando que Koldo García le dejaba claro que todo lo que hacían lo "tenía claro y lo sabía" el presidente del Gobierno. A Aldama le parecía "algo increíble" que el exasesor pudiera llamar al jefe del Ejecutivo por su nombre y "hablar en plan coloquial".

El empresario Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo que entregó dinero en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Según Aldama, entre 2019 y 2022, entregó mensualmente 10.000 euros para cubrir gastos personales de Ábalos, incluyendo pagos a su exmujer y otros compromisos. También afirmó haber transportado entre 250.000 y 350.000 euros al Ministerio de Transportes. Aldama mencionó que parte del dinero supuestamente financiaba al PSOE y que Koldo García le aseguraba que el presidente Pedro Sánchez estaba al tanto. Además, Aldama sufragó otros gastos personales de García, como un tratamiento médico y vehículos.

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado en el Tribunal Supremo que él llevaba personalmente al Ministerio de Transportes y a la casa del exministro José Luis Ábalos dinero en efectivo de "mordidas" de constructoras. El empresario ha declarado en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García, explicando que desde 2019 a 2022 entregó a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses. Según ha contado Koldo García le dijo que los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) eran destinados para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...".

Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama, que ha añadido que llegó a llevar entre 250.000 y 350.000 euros en una mochila al Ministerio de Transportes. "Lo otro (además de esos 10.000 euros) era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", ha contado, añadiendo que ellos siempre le decían que era "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Aldama preguntó a Koldo García si Pedro Sánchez sabía de estas entregas, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían lo "tenía claro y lo sabía". A Aldama le parecía "algo increíble" que el exasesor pudiera llamar directamente al presidente de Gobierno, "llamarle Pedro y hablar en plan coloquial".

"No llevo mochilas nunca en mi vida. Solo llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes al Ministerio. Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros lo llevaba en un sobre, si llevaba cantidades mas altas, como he llegado a llevar hasta 350.000 euros, lo llevaba en la mochila", ha explicado, entregas en las que nadie le paró dentro del Ministerio. En las entregas en la casa del ministro, Aldama metía el dinero en una bolsa de plástico de un supermercado dentro de la mochila.

Según Aldama, Koldo García le pedía que le "pagara cosas", entre ellas, un tratamiento médico para su pareja, una motocicleta o un todoterreno. Después se pasó al acuerdo de entregarles 10.000 euros mensuales, algo "simbólico", según Aldama. "Si yo doy, vosotros me tenéis que dar", dijo sobre estas entregas, que hacían que Ábalos estuviese "incómodo".

Aldama ha detallado otras "mordidas" que pagó al exministro, como el alquiler del piso de su expareja Jésica Rodríguez, y ha subrayado las dificultades que tenía para disponer de dinero en efectivo todos los meses para abonar las comisiones.

Aldama intenta involucrar sin pruebas a Pedro Sánchez

El empresario ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, una acusación que Aldama ha lanzado sin pruebas y con el claro objetivo de implicar a Pedro Sánchez y al PSOE.

En su declaración en el Tribunal Supremo de este miércoles, ha dado una especial importancia a Koldo García al explicar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo le dijo que como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó en el Ministerio de Transportes "a instancias de Santos Cerdán".

"Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y que yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía, y como él mismo me transmitió el día del teatro (de La Latina)", ha declarado Aldama.

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