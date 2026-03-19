El FMI ve "perturbaciones significativas" por la guerra con Irán y alerta de frenazo mundial

Los detalles Según los cálculos del organismo económico internacional, estos efectos de la guerra en Oriente Medio se van a traducir en una caída del crecimiento económico y un aumento de la inflación a nivel mundial.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, junto con el aumento del precio del petróleo, podría provocar una desaceleración económica global y un incremento de la inflación, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, señaló que el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán y los daños en el golfo Pérsico están afectando el flujo de crudo y gas. Un aumento del 10% en el precio del petróleo podría elevar la inflación mundial en 40 puntos básicos y reducir la producción global entre 0,1% y 0,2%. Además, el alza en los precios de materias primas y la interrupción de envíos de fertilizantes podrían aumentar los precios alimentarios. El FMI actualizará sus estimaciones en abril, considerando los efectos del conflicto.

Los efectos prolongados de la guerra de Israel y Estados Unidos (EEUU) contra Irán y el alza persistente del crudo, que ha llegado a aumentar un 50% en el último mes, se van a traducir en una caída del crecimiento económico y un aumento de la inflación a nivel mundial, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha recogido la agencia EFE.

"Ya vemos perturbaciones significativas", reconoció la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, en una rueda de prensa donde abordó la interrupción del flujo de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, practicamente bloqueado por Irán, y los daños a insfraestructuras en el golfo Pérsico.

Según Kozack, al analizar los shocks energéticos, por regla general "cada aumento del 10% en el precio del petróleo, si este persistiera, digamos, durante el resto de este año, podría derivar en un incremento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y en una caída de la producción global de entre el 0,1% y el 0,2%".

En este sentido, "cabe reiterar que se trata, nuevamente, de una regla general, aplicable a un aumento persistente en el precio del petróleo" que, en el caso del crudo Brent, ya ha superado los 100 dólares por barril, matizó, a continuación. El impacto económico, insistió, "dependerá de la duración, el alcance y la intensidad de la crisis. Nuestra evaluación preliminar indica que se prevé un debilitamiento del crecimiento", añadió.

En enero, el FMI elevó dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3%, pero advirtió entonces de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

Kozack adelantó que el próximo abril el organismo internacional actualizará sus estimaciones con la publicación de un nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales, que recogerá los efectos del conflicto entre EEUU, Israel e Irán, extendido a otros países de la región con serias amenazas a la economía mundial.

Asimismo, la directora de Comunicación del FMI recordó que los precios de las materias primas también han aumentado, lo cual unido a la interrupción de los envíos de fertilizantes y la perturbación del transporte marítimo, eleva el riesgo de que se produzcan subidas en los precios de los alimentos.

"Estos aumentos podrían ser sustanciales, en función de la duración y la intensidad de la situación", agregó, al tiempo que se refirió al incremento de la volatilidad financiera en varios países, incluidas tanto economías avanzadas como EEUU, Reino Unido y la Unión Europea (UE), como los países emergentes y en desarrollo.

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