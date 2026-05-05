La otra cara Desde España, el mensaje es otro: "Nuestro papel es tranquilizador". La ministra Aagesen asegura que "somos de los tres países que tenemos más capacidad de refino de Europa. Creo que so, 89,9 días de reservas de queroseno".

La guerra de Donald Trump en Irán está generando una crisis energética global, con la Comisión Europea advirtiendo sobre una posible crisis sin precedentes si no se reabre el estrecho de Ormuz. El comisario europeo de Energía, Dar Jorgensen, ha alertado sobre la gravedad de la situación, destacando su impacto en la resiliencia económica. En contraste, la vicepresidenta tercera de España, Sara Aagesen, ha ofrecido un mensaje más tranquilizador, señalando que España tiene una sólida capacidad de refino y reservas de queroseno. Mientras el precio del Brent supera los 100 dólares, aerolíneas cancelan vuelos, pero España, con sus ocho refinerías, se mantiene como un posible apoyo para otros países europeos.

El impacto de la guerra de Donald Trump en Irán está teniendo consecuencias severas para la economía mundial. Desde la Comisión Europea, este mismo martes, han lanzado una nueva alerta: si no se abre el estrecho de Ormuz a corto plazo, nos enfrentamos a la peor crisis energética de la historia. Desde España, la vicepresidenta tercera ha enviado un mensaje mucho más tranquilizador.

Pero, según Bruselas, podríamos estar ante una crisis nunca vista antes y con la energía como protagonista ausente. Así de duro y claro ha sido Dar Jorgensen, el comisario europeo de Energía. Ha asegurado que "el mundo se enfrenta a lo que posiblemente sea la crisis energética más grave de la historia". "Está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías", ha añadido.

Un mensaje que choca con el de la ministra para la Transición Ecológica española. Porque, también este martes, Sara Aagesen ha asegurado: "Nuestro papel es tranquilizador". Aunque ha reconocido que la situación, de cara al verano, es alarmante, considera que no lo será tan malo para España como para otros países europeos.

Y es que, según ha dicho Aagesen: "Somos de los tres países que tenemos más capacidad de refino de Europa". "Tenemos prácticamente, creo que son, 89,9 días de reservas de queroseno".

Porque mientras el precio del barril de Brent lleva más de una semana sin bajar de los 100 dólares, para Trump solo es "un precio muy pequeño a pagar", un daño colateral en la economía. Mientras tanto, algunas aerolíneas están empezando a cancelar vuelos por el aumento del precio del queroseno.

Eso sí, en España, de momento, podemos respirar un poco más tranquilos. "Hay países que son especialmente vulnerables, como Francia. España es un país que incluso exporta productos refinados al resto de Europa. Por eso la respuesta, si es de Europa en su conjunto, va a ser mucho más fuerte", ha explicado un experto a laSexta.

Las ocho refinerías españolas están maximizando la producción e incluso aumentando sus stocks. Mientras, el resto de países europeos se fija en nosotros por si tuviéramos que prestarles ayuda.

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