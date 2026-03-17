Irán controla el estrecho de Ormuz y quiere que el mundo lo sepa: deja el paso petroleros 'amigos' a India y a China

El contexto El 90% del crudo que tiene Irán pasa hacia India y hacia China. Por ello, el régimen iraní no quiere renunciar a vender petróleo a ambos países. Además, de esta manera Irán hace ver al mundo que es él quien decide qué mercancía pasa o no.

Irán ha demostrado su control sobre el estrecho de Ormuz al permitir el paso de tres petroleros hacia India y Pakistán, países con los que mantiene relaciones favorables. Esta acción subraya su poder en la región, según Emilio Rodríguez, profesor de Náutica de la Universidad de Cádiz, quien señala que Irán decide qué mercancías pueden cruzar. India, un socio estratégico, ha sido un comprador constante de gas iraní, mientras que con Pakistán las relaciones son más tensas, aunque ambos evitan conflictos. Irán continúa atacando infraestructuras petroleras de aliados de EE.UU. para aumentar el precio del petróleo y ser un proveedor clave.

Irán quiere que el mundo sepa que por el estrecho de Ormuz solo lo cruza aquellos que ellos quieren. Lo dijo ayer y lo ha demostrado en las últimas horas al permitir el paso de tres petroleros: dos hacia la India y otro hacia Pakistán, dos países con los que mantiene buena relación.

La imagen del petrolero pakistaní que con permiso de Irán habría cruzado Ormuz, mientras que en el puerto de Mundra, en la India, han llegado dos buques cargados de gas licuado, es una muestra de que Irán controla la zona y quiere que el mundo lo sepa. "El estrecho de Ormuz es una aduana. Irán decide qué mercancía pasa y qué mercancía no pasa", explica el profesor de Náutica de la Universidad de Cádiz, Emilio Rodríguez.

¿Pero por qué Irán permite el paso de buques indios y pakistaníes? India es un socio estratégico y ya sufre problemas de suministro. "India ha sido comprador de gas iraní y ha mantenido su oposición a las sanciones a Irán y ha apoyado financieramente a Irán", cuenta la investigadora del Real Instituto Elcano, Ana Ballesteros.

Además, Irán no quiere renunciar a vender petróleo a India y a China. Según apunta Emilio Rodríguez, "el 90% del crudo que tiene Irán pasa hacia India y hacia China".

Con Pakistán, en cambio, Irán mantiene una relación tensa. "Ha habido enfrentamientos con bombardeos a lo largo de la frontera de ambos", cuenta Ballesteros.

Pero ahora, a ninguno de los dos les interesa avivar el conflicto. Tal y como indica la investigadora del Real Instituto Elcano, Irán "no necesita ninguno de los dos países abrir frentes nuevos".

Mientras Irán sigue atacando infraestructuras petroleras de los socios de Estados Unidos en la zona. Por segunda vez ha atacado el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes. No quiere que nadie compre petróleo a sus enemigos porque lo que busca es subir el precio del petróleo y ser uno de los pocos que puede suministrarlo.