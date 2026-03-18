¿Qué alimentos subirán más por la guerra en Irán? José María Camarero lo analiza

Una de las primeras consecuencias, a nivel económico, del conflicto en Oriente Próximo es el aumento del precio del petróleo. ¿Cómo va a influir esta crecida en el coste del crudo en la cesta de la compra?

Ya han pasado 19 días desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y, como señala Cristina Pardo, "ya empiezan a llegar las alertas del encarecimiento de la cesta de la compra por culpa de la guerra". Para hablar sobre este asunto, Más Vale Tarde cuenta con José María Camarero, periodista económico de 'ABC'.

El periodista indica que los alimentos "han subido muy por encima del resto de precios en el último año". Algunos vegetales, como el calabacín, han duplicado casi su precio. "La berenjena ha subido un 52%, la cebolla un 48%, también los tomates...", indica Camarero. Los huevos, en este caso, han subido en un 33%.

"La alimentación ha subido mucho más que la inflación", indica Iñaki López, "que se ha mantenido baja porque la luz o los combustibles estaban baratos". "Y ahí es donde, precisamente, va a meter mano esta guerra que ha disparado el precio del crudo", añade el presentador.

Camarero señala que ese aumento de los precios en la cesta de la compra tiene que ver, por ejemplo, "con el gasóleo"´, un combustible que se utiliza para la maquinaria agrícola. También va a influir el aumento del precio de los fertilizantes y también por el mayor coste de los plásticos de los invernaderos.

Así, como indica el periodista, el aumento del precio de estos tres elementos se va a reflejar, especialmente, en los precios de los cereales y el azúcar. "Estamos en plena época de tratamiento de esos cereales de invierno que se sembraron en otoño, que se recogen a final de la primavera y que ahora necesitan mucha maquinaria y fertilizante", indica.

"También va a subir bastante de precio los pimientos, los tomates, la lechuga y el brócoli", añade, "por un uso intensivo de la maquinaria en todos estos campos y el uso de los fertilizantes". En cuanto a los productos que tienen que ver con la ganadería, el periodista señala que los huevos y la carne seguirán subiendo. El conflicto también va a afectar a la pesca, debido a que los barcos "se mueven con gasóleo".

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