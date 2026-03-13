Materiales para la ropa y construcción: los productos 'invisibles' que pasan por el estrecho de Ormuz y afectarán también a nuestro bolsillo

Los detalles Por el estrecho de Ormuz también se exporta material para construcción o para fabricar ropa. El bloqueo de Irán en esta vía tan importante para el comercio mundial hará que la subida de precios se note en nuestros bolsillos.

El estrecho de Ormuz es un punto crítico no solo para el petróleo y el gas, sino también para el tránsito de materiales esenciales como textiles, plásticos y fertilizantes. Esto impactará en los precios de productos cotidianos. Ramón Casals, gerente de Ribes&Casals, advierte que los precios de tejidos como el poliéster y la poliamida aumentarán, ya que son derivados del petróleo. En Robinco S.A., empresa de plásticos, hay incertidumbre sobre los costos futuros, lo que afectará productos como tarrinas y piezas de automóvil. Además, los agricultores enfrentan costos más altos debido al encarecimiento del gas y el azufre, lo que incrementará los precios de los alimentos.

Además del petróleo y el gas, el estrecho de Ormuz también está siendo un cuello de botella para otros productos más invisibles pero igual de importantes. Por ahí también pasan materiales fundamentales para fabricar desde ropa hasta materiales para la construcción, fertilizantes para el campo, plásticos... Y todo eso acabaremos notándolo también en nuestro bolsillo.

No tardaremos en pagar más por la ropa, también la del hogar. El gerente de Ribes&Casals, Ramón Casals, cuenta que se notará "en la subida de precios del poliéster, la poliamida, la fabricación...". Muchos de los materiales con los que se fabrican, como el poliéster o el nylon, son derivados del petróleo.

En Robinco S.A., una empresa de plásticos, de momento tienen existencias, pero nos trasladan a laSexta su incertidumbre en su próxima compra. "Haces un pedido a nuestro proveedor y no te sabe decir al precio que puede estar mañana o pasado", cuenta el gerente de la empresa, Juan Carlos Benito. Eso significa que en breve también pagaremos más por "las tarrinas de las frutas, el absorbente o las piezas para el automóvil", apunta Benito.

Por el estrecho de Ormuz también se exporta material para construcción, por eso en la fabrica del Grupo Suanayes han sido previsores. "Desde febrero empezamos a acopiar para dar a nuestros clientes servicio todos los días", cuenta Maialen Campos, del Grupo Suanayes.

Y los agricultores ya nos advierten de que para ellos cultivar ya les sale mucho más caro que antes de la invasión. La subida del gas y el azufre influyen en el fertilizante, que está disparado, y el petróleo en su combustible. Y eso se trasladará a nuestra cesta: ya adelantan que tendrán que subir los precios.

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