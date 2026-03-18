Irán responde al ataque a South Pars y lanza una oleada de ataques contra instalaciones energéticas del golfo Pérsico

El contexto Irán lanza una oleada de ataques contra instalaciones de energía en Arabia Saudí y Qatar como respuesta al bombardeo contra South Pars. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos ha interceptado misiles y drones iraníes; mientras que Israel ataca lanchas lanzamisiles iraníes en el mar Caspio.

Irán ha intensificado el conflicto en el golfo Pérsico al centrarse en bombardear instalaciones energéticas clave. Tras un ataque israelí al yacimiento de gas South Pars, Irán respondió con una oleada ofensiva, incluyendo objetivos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Arabia Saudí interceptó drones iraníes y misiles balísticos, aunque algunos impactaron cerca de Riad, hiriendo a cuatro personas. Israel, por su parte, bombardeó el norte de Irán por primera vez desde el inicio del conflicto, y atacó lanchas iraníes en el mar Caspio. Qatar y Omán han expresado su indignación, mientras que Donald Trump ha decidido no atacar más infraestructuras iraníes.

Irán lo ha dejado claro: desde este miércoles, entramos en una nueva fase de la guerra. Cuando se cumple su vigésimo día, todo ha dado un giro. Los misiles y drones se han centrado en un objetivo: bombardear instalaciones energéticas claves en el golfo Pérsico. Tanto Israel como Irán han lanzado diferentes ataques contra plantas de gas y refinerías, bombardeos cruzados entre ambos países, pero también en territorios de otros países de la zona.

Todo ha empezado con el ataque israelí de este miércoles contra South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico. En respuesta, Irán ha lanzado una oleada ofensiva contra diferentes instalaciones de energía.

La guerra se intensifica y la Guardia Revolucionaria Iraní ha amenazado con destruir la industria petrolera y gasística de sus vecinos del Golfo si su sector energético vuelve a ser atacado. "Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, y ya estamos respondiendo a ello", reza un comunicado difundido por los medios iraníes. "Si se repite, los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados no cesarán hasta su completa destrucción, y nuestra respuesta será mucho más severa que los ataques de esta noche", ha sentenciado.

Dicho y hecho, pues han lanzado sus bombas contra objetivos en Qatar, Baréin, el norte de Israel y en Tel Aviv. Hasta se han producido víctimas en Cisjordania, cuatro mujeres han muerto, por la caída de parte de esos proyectiles, que se suman al muerto en el centro de Israel por los misiles de Irán.

Además, las autoridades de Arabia Saudí han anunciado que han bloqueado dos ataques con drones iraníes contra una planta de gas situada en el este del país. Solo unos minutos antes, el Ministerio de Defensa saudí confirmaba haber interceptado y derribado "cinco drones que intentaron acercarse a una de las instalaciones energéticas" en la misma región, que limita con Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

En Riad (la capital saudí), siguen cayendo las bombas. Se han frenado otros "cuatro misiles balísticos"; aunque una parte sí ha caído "cerca de una refinería al sur de Riad" y cuatro personas han resultado heridas a causa de la caída de "metralla sobre una zona residencial".

Y Emiratos ha tenido que cerrar la planta de gas de Habshan como consecuencia de "los incidentes ocurridos en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, provocados por la caída de escombros tras la interceptación exitosa de misiles".

Israel ataca el norte de Irán "por primera vez"

Pero este miércoles, ya por la tarde, hemos vivido una tercera represalia. Porque Israel también ha bombardeado objetivos en el norte de Irán "por primera vez" desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero.

Por suerte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó este miércoles que los reactores de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, no han resultado dañados tras resultar alcanzadas las instalaciones de la planta por un proyectil.

Sin olvidar que el país liderado por Benjamin Netanyahu ha atacado varias lanchas lanzamisiles de la Armada iraní en el mar Caspio. Según ha publicado 'Axios', más de cinco buques han sido alcanzados.

Antes, el Ejército israelí celebró haber atacado gasolineras en el Líbano que estaban "controladas por Hizbulá" y que financiaban a la organización chií.

Indignación en el golfo Pérsico

En este ambiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatarha emitido un comunicado en el que declara personas 'non gratas' a los agregados militares y de seguridad iraní, junto con su personal. Exige que abandonen Qatar en un plazo de 24 horas y añade: la decisión se ha tomado a raíz de los reiterados ataques de la República Islámica.

Por su parte, el gobierno de Omán ha advertido que los ataques contra el yacimiento de gas iraní de South Pars representan "una amenaza directa para el suministro de energía y la seguridad de la región".

A Donald Trump no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás en Irán y oponerse a bombardear más infraestructuras energéticas iraníes.

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