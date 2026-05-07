Hasta el 4 de julio: el nuevo ultimátum de Trump a la UE antes de "disparar sus aranceles a niveles mucho más elevados"

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU ha vuelto a sacar el tema arancelario a relucir como tantas otras veces ha hecho para hacer política exterior. Ha acusado a Bruselas de no cumplir con su parte del acuerdo de Escocia.

Donald Trump ha reavivado la cuestión de los aranceles, emitiendo un ultimátum a Europa. El presidente de Estados Unidos ha comunicado a través de redes sociales que, tras una conversación con Ursula von der Leyen, la Unión Europea tiene hasta el 4 de julio para cumplir con el acuerdo comercial de reducir sus aranceles a cero, de lo contrario, los aranceles estadounidenses aumentarán significativamente. Este ultimátum se basa en el acuerdo de Turnberry de 2025, donde se estableció un techo arancelario del 15% para productos europeos a cambio de que la UE eliminara tasas a productos industriales de EE.UU. Además, Trump y Von der Leyen discutieron sobre la política nuclear de Irán, mostrando una postura unida al respecto.

Donald Trump ha vuelto a la carga con sus aranceles. Ha vuelto a la carga con un nuevo ultimátum en relación a esas tasas que ha usado en un gran número de ocasiones para hacer política exterior. En esta ocasión, el objetivo del presidente de Estados Unidos ha sido Europa, tal y como él mismo ha confirmado hablando en redes sociales sobre una conversación que ha tenido con Ursula von der Leyen. Una en la que ha dado de plazo hasta el 4 de julio antes de imponer a Bruselas un precio a pagar.

Uno en forma de arancel. "Se hizo la promesa de que la Unión Europea cumpliría con su parte del acuerdo y que, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle de plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles se van a disparar de inmediato a niveles mucho más elevados".

Así lo ha dicho en Truth Social. Así lo ha dicho en un mensaje claro en el que dice que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" acordado durante una visita del republicano a Escocia.

Fue en julio de 2025 cuando Trump y Von der Leyen cerraron el pacto, llamado acuerdo de Turnberry, por el cual EEUU fija un techo arancelario del 15% parea la mayoría de productos europeos, entre los que se incluyen automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera. A cambio, la UE elimina la mayoría de las tasas que todavía aplicaba a productos industriales estadounidenses.

Trump, por su parte, realizó un movimiento claro en tema arancelaria con su anuncio de aumentar al 25% los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. "Bruselas no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial", expuso para justificar su decisión.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear". "Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.

Von der Leyen, por su parte, ha respondido en redes y ha afirmado que están "completamente comprometidos" con el acuerdo comercial con EEUU: "Se está logrando un buen progreso hacia la reducción de aranceles para principios de julio".

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