Los españoles desembarcarán los primeros y se les hará una "evaluación exhaustiva": así es el protocolo para recibir al Hondius en Tenerife

Los detalles Está previsto que el buque llegue a la isla entre las 5:00 y las 7:00 hora peninsular y fondeará en el Puerto de Granadilla, desde donde comenzará la evacuación de pasajeros.

El crucero MV Hondius llegará a Tenerife este domingo, sin casos de hantavirus, para evacuar a 110 personas de 24 nacionalidades. El desembarco, organizado por el Gobierno español y la OMS, se realizará por nacionalidades, comenzando con los 14 españoles que serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid para evaluación. El barco, procedente de Cabo Verde, permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla, asistido por un remolcador. Las autoridades han prohibido la navegación a menos de una milla náutica del crucero. La Justicia ha ratificado la cuarentena de los españoles en el hospital, considerándola adecuada y proporcionada.

Cuenta atrás para la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife. Está previsto que el buque alcance las aguas de la isla canaria entre las 5:00 y las 7:00 horas hora peninsular de este domingo sin personas con síntomas de contagio por hantavirus y fondeará en el Puerto de Granadilla para que, a partir de ese momento, comience la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación.

Aunque podría haber modificaciones, se trata de las estimaciones iniciales que manejan tanto el armador del barco para su llegada como las autoridades para el inicio del protocolo de desembarco por nacionalidades y posterior traslado a pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para tomar un vuelo en los aviones que hayan movilizado los diferentes países que tienen nacionales en el buque.

En total, hay 147 personas de 24 nacionalidades diferentes en el MV Hondius, de los que 60 pertenecen a la tripulación y 87 son pasajeros. De ellos, se evacuará a 110 personas y quedará a bordo parte de la tripulación para poder continuar su viaje hasta el país de origen del crucero, Países Bajos.

La nacionalidad más numerosa en el barco es la Filipina, con 38 personas (todos tripulación); seguida de Reino Unido (22); Estados Unidos (17); España (14); Países Bajos (13); Alemania (6); Ucrania y Francia con cinco cada uno; Australia y Canadá con cuatro; Turquía (3); e India, Bélgica e Irlanda con dos. De igual modo, Rusia, Portugal, Polonia, Montenegro, Guatemala, Argentina, Grecia, Italia, Japón y Nueva Zelanda tiene a una persona cada país en el crucero.

En concreto, el fondeo se realizará en un lugar dentro del recinto portuario que han determinado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Capitanía Marítima como lugar más seguro para la operación de desembarco de los pasajeros, que se prevé llevar a cabo en zodiacs, tal y como ha informado el Gobierno de España.

Los 14 españoles, los primeros en desembarcar

El desembarco se realizará por nacionalidades y los pasajeros saldrán del crucero cuando el avión movilizado por los respectivos países esté ya preparado en el aeropuerto para despegar y las personas serán trasladadas directamente en guagua hasta el avión. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado este sábado durante una rueda de prensa desde el Ministerio que los 14 ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar y que, al hacerlo, se les hará un control, antes de viajar hasta el hospital Gómez Ulla de Madrid.

Una vez hayan sido evacuados, los epidemiólogos les harán una "evaluación exhaustiva" para comprobar que "siguen asintomáticos". Así, los 144 pasajeros saldrán de forma escalonada y ordenada y tanto ellos como el personal del operativo irán provistos con mascarillas FFP2. La ministra ha insistido en que el buque permanecerá en régimen de fondeo en el Puerto asistido por un remolcador.

En cuanto al 'MV Hondius', de bandera de Países Bajos, el ministro del Interior, Fernando Grande Masrlaka, ha anunciado que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica una vez que entré en la zona marítima de Canarias.

En rueda de prensa junto con la ministra de Sanidad, Marlaska ha señalado que todo el dispositivo de repatriación está preparado y que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población. "No se va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con personal civil", ha añadido el ministro del Interior.

Asimismo, el avión de la Fuerza Aérea que trasladará a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla. Por lo que se refiere a los países miembros de la Unión Europea con nacionales entre el pasaje y la tripulación del buque, Marlaska ha explicado que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos y a aquellos países que no tienen disponibilidad de medios aéreos.

Tras la evacuación de los pasajeros, y tal y como apuntó el Gobierno de Canarias tras una reunión con el cónsul honorario neerlandés, Stan Weytjens, el país se ha comprometido a que el buque prosiga su trayecto hasta su lugar de origen lo antes posible tras finalizar el desembarco de los pasajeros.

Por su parte, para el Ejecutivo canario, la operativa aérea sigue siendo uno de los principales "puntos críticos" del protocolo, ya que esta debe realizarse en un "único" movimiento, y estará sujeta a la disponibilidad de vuelos de evacuación. En este sentido, casi todos los países ya habrían concretado cuáles serán los aviones en los que embarcarán sus nacionales y todos ellos serán convocados para estar operativos en Tenerife Sur entre el sábado noche y el domingo a primera hora.

Para coordinar la operativa, habrá un puesto de mando avanzado en el puerto y otro en el aeropuerto, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajan este sábado a Tenerife para supervisar el desarrollo del protocolo de evacuación.

Fuentes del Gobierno de España han defendido que el traslado a Canarias del crucero procedente de Cabo Verde responde a una obligación derivada del Reglamento Sanitario Internacional y a una decisión coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), descartando que se trate de una elección unilateral del Ejecutivo o de Canarias.

El informe sostiene al respecto que Cabo Verde no dispone de capacidad hospitalaria suficiente para gestionar un brote de alta peligrosidad, mientras que España cuenta con unidades especializadas, medios de evacuación medicalizada y hospitales de referencia en Canarias preparados para enfermedades importadas. Además, concluye defendiendo que el desembarco en Tenerife responde "a una decisión técnicamente fundamentada, jurídicamente obligada y éticamente correcta".

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles

Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Las medidas abarcan una cuarentena en habitaciones individuales en el Hospital Gómez Ulla "durante un periodo de siete días naturales desde el despliegue de efectos de esta orden", según refleja el auto del juzgado. "La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".

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