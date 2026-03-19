El BCE sigue los pasos de la Reserva Federal y mantiene los tipos de interés al 2% pese a la guerra en Irán

El contexto La institución decide mantener fijos los tipos de interés en el 2%, que llevan en ese porcentaje desde el 5 de junio del año pasado.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%, la misma cifra en la que llevan desde el 5 de junio del año pasado pese al actual contexto de guerra en Oriente Próximo.

El organismo asegura que está siguiendo de cerca los riesgos para el crecimiento económico y la inflación derivados del alza de los precios del petróleo y defiende que está preparado para actuar si fuera necesario.

Los mercados anticipan más de dos subidas del tipo de interés para este año, partiendo de la base de que los responsables políticos, acusados ​​de actuar con demasiada lentitud ante el repunte de la inflación con la irrupción de la guerra en Ucrania, actuarán con mayor rapidez esta vez.

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