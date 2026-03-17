Última hora de la guerra en Irán, en directo | Irán retoma los ataques contra los aliados del Golfo y ataca la embajada de EEUU en Bagdad

Israel dice haber atacado "infraestructura del régimen" iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste). "Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij. Además, se atacaron instalaciones utilizadas para el "almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", de acuerdo al ejército israelí. En cuanto a Shiraz, aseguraron que se impactó contra la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos. En Tabriz, se destruyeron "sistemas de defensa adicionales del régimen con el fin de ampliar su superioridad aérea y eliminar las amenazas contra el Estado de Israel". EFE Compartir en X

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La embajada de EEUU en Bagdad recibe un nuevo ataque aéreo iraní La embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de este lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron. Desde la delegación, ubicada en la denominada Zona Verde, se observó actividad de su sistema de defensa aérea C-RAM contra lo que fueron al menos cinco drones, según medios internacionales. EFE Compartir en X

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El Ejército israelí asegura haber atacado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha asegurado este martes que el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní "ha sido atacado" en una nueva noche de ataques contra Teherán, a propósito de la escalada de hostilidades en la región tras la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán y la subsiguiente respuesta del país centroasiático a esas agresiones. "La Fuerza Aérea, con la orientación precisa del Departamento de Inteligencia de la Armada, ha atacado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha señalado el Ejército israelí, agregando que el edificio se encontraba en un "gran complejo militar" del régimen de los ayatolás en el "este de Teherán". Este cuartel, han agregado las IDF, ha sido utilizado "durante años" por "altos mandos" para gestionar las actividades de ese cuerpo de seguridad iraní y "promover operaciones terroristas contra Israel y otros países, en el ámbito marítimo de Oriente Próximo". Compartir en X

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La UE se alinea con España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz pese a las presiones de Trump No hay una imagen que lo muestre, pero Donald Trump está pidiendo ayuda a los líderes europeos. Lo está haciendo para que el petróleo vuelva a circular por el estrecho de Ormuz y el precio de los combustibles baje. Y la respuesta, en líneas generales y con países más contundentes que otros, es un 'no' porque "no es la guerra de Europa". El presidente estadounidense, pese a los aranceles, las amenazas constantes, las críticas a la Unión Europea, las reiteradas frases recalcando la ayuda estadounidense a los europeos o que recientemente haya levantado las sanciones a Rusia, no ha tenido miramientos para pedir ayuda para solucionar un problema causado por él mismo. La UE se alinea con España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz pese a las presiones de Trump José Antonio Murcia Compartir en X

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El petróleo brent abre con una subida superior al 4% y roza los 105 dólares por barril El barril de petróleo brent para entrega en mayo ha abierto este martes de nuevo al alza, con una fuerte subida superior al 4%, que le ha situado muy cerca de los 105 dólares. A las 7:00h (hora peninsular española), el brent sube el 4,53%, hasta los 104,95 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. En la víspera, la fuerte subida que experimenta el precio del crudo por las tensiones en Oriente Medio dio un respiro, y el brent cerró con una caída del 2,84 %, levemente por encima de los 100 dólares (100,21 dólares). Por su parte, el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) avanza este martes el 5,04%,hasta los 97,90 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. El crudo sube de nuevo afectado por las tensiones generadas por la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. EFE Compartir en X

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El Ejército de EEUU cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados en Irán El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber alcanzado "más de 7.000" objetivos en Irán y "dañado o destruido" más de un centenar de buques iraníes desde el inicio de su ofensiva conjunta con Israel lanzada por sorpresa el 28 de febrero contra el país centroasiático, donde ha dejado ya más de 1.200 víctimas mortales, según Teherán, o más de 3.000, según la ONG Human Rights Activists in Iran. "Las fuerzas del CENTCOM (el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses) están atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representan una amenaza inminente", ha defendido el órgano militar estadounidense destinado a Oriente Próximo en un comunicado. En el mismo, cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados y en "más de 100" los buques iraníes "dañados o destruidos" en el marco de una ofensiva en la que el Ejército estadounidense contabiliza "más de 6.500" vuelos de combate. Europa Press Compartir en X

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Rubio llama a Tokio y Seúl tras la petición de Trump de enviar de buques militares a Ormuz El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a sus homólogos de Japón y Corea del Sur tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que estas naciones envíen buques militares al estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Oriente Medio. En sendas llamadas, realizadas el lunes por la noche, los ministros de Exteriores japonés y surcoreano, Toshimitsu Motegi y Cho Hyun, respectivamente, destacaron a Rubio la importancia de garantizar una navegación segura en el mencionado paso estratégico, donde las tensiones están afectando al suministro global de combustible, aunque no mencionaron su postura respecto de la misión solicitada por Washington. EFE Compartir en X

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Un buque cisterna, atacado cerca del estrecho de Ormuz, que sigue prácticamente bloqueado La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitoriza la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz. La embarcación, de bandera no identificada, fue alcanzada por "un proyectil desconocido mientras estaba fondeando" y, según la agencia británica, no se reportaron heridos entre la tripulación, aunque sí "daños estructurales menores". La UKMTO pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa. El estrecho permanece prácticamente cerrado, y los aliados estadounidenses han rechazado la petición de ayuda de Trump para reabrir esta vía marítima crucial. Concretamente la UE ha decidido no ampliar sus operaciones navales en torno al estrecho. El cierre de Ormuz ha provocad un fuerte aumento en los precios de la energía y ha elevado el miedo a la inflación. Un mapa del tráfico marino en el estrecho de Ormuz Compartir en X

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Nuevos ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos | Un muerto en Abu Dabi Irán ha retomado sus ataques contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), una serie de represalias contra los aliados estadounidenses en el Golfo. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se esperaban nuevos ataques, pero sí habían sido advertidos antes del conflicto. Precisamente en Baniyas, un barrio residencial al sur de Abu Dabi, una persona ha muerto este martes después de que la defensa aérea del país interceptara un misil balístico, según informó la oficina de prensa emiratí. La víctima, que falleció por el impacto de restos del misil, es de origen pakistaní, publicó en X el organismo estatal, que instó a la población a informarse a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada. Horas antes, la Autoridad General de Aviación Civil había anunciado el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes, una medida que el organismo calificó de "precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU. Reuters Compartir en X

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Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales. Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio. "Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", apunta el mensaje publicado en Telegram, que pide a la población ponerse a salvo. EFE Compartir en X

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Irán negocia con la FIFA jugar los partidos de su selección en el Mundial en México mientras dos futbolistas refugiadas en Australia entrenan con un equipo local La Federación de Fútbol de Irán (FIFRI) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano. La legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México". "Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada. "La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó que "queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México". Entretanto, dos integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que solicitaron asilo en Australia, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, se entrenaron con el equipo local Brisbane Roar, confirmó este martes el club a EFE, mientras el resto del equipo prosigue su camino de regreso a Irán. El club australiano confirmó que ambas jugadoras fueron recibidas en sus instalaciones para participar en los entrenamientos del equipo femenino y que contarán con un entorno de apoyo durante su proceso de adaptación, después de que Australia les concediera la semana pasada visados humanitarios tras su participación en la Copa Asia, donde no cantaron el himno nacional antes de un partido. "Hoy, el Brisbane Roar dio la bienvenida oficial a Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh a las instalaciones de entrenamiento del club para que participen en los entrenamientos con nuestro equipo femenino", dijo el director del mismo, Kaz Patafta, en una publicación de Instagram. Las dos futbolistas formaban parte de un grupo de siete jugadoras iraníes que solicitaron asilo durante la Copa Asia celebrada en Australia, aunque cinco de ellas se retractaron posteriormente y abandonaron el país. EFE Compartir en X

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