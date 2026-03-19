El petróleo sigue su imparable escalada y ya se sitúa por encima de los 110 dólares el barril

El dato A primera hora de este jueves, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, ha superado los 113 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanza el 1,28%, hasta los 96,54 dólares.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo ha aumentado casi un 5% este jueves, superando los 113 dólares, debido a las tensiones en Oriente Medio tras ataques a instalaciones gasistas. A las 8 horas, el Brent, referente en Europa, alcanzó los 113,43 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas subió un 1,28%, situándose en 96,54 dólares. El incremento en los precios se debió a los ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones iraníes, como el campo de gas South Pars. Irán respondió atacando en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras que el presidente Trump negó conocimiento previo del ataque. Israel advirtió que no atacará de nuevo a menos que Irán actúe contra Qatar.

El barril de petróleo brent para entrega en mayo se dispara casi un 5% este jueves, hasta situarse por encima de los 113 dólares, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques producidos a instalaciones gasistas.

A las 8 horas (7 GMT) de este jueves, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube hasta los 113,43 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanza el 1,28 %, hasta los 96,54 dólares.

El precio del crudo ya subió con fuerza en la víspera tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones gasistas iraníes, entre ellas al campo de gas natural South Pars (Pars Sur) en el golfo pérsico de Irán. Irán respondió con ataques en Qatar y Emiratos Árabes Unidos a ese ataque por parte de Israel, del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no tenía conocimiento.

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars. Solo una pequeña parte resultó dañada", ha dicho Trump en una publicación en la que se desliga del ataque. Trump ha insistido en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar".

"Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar", ha añadido. Pero también advirtió de que autorizará destruir el campo de Pars Sur en Irán, si este se atreve a atacar las refinerías de Qatar nuevamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.