El petróleo y el gas suben un 5% tras el ataque israelí al mayor yacimiento mundial de gas natural y las bolsas europeas se desploman

El contexto Israel ha atacado parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.

El ataque de Israel y Estados Unidos a la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo ha disparado el precio del brent. El crudo de referencia en Europa sube más del 5% y supera ya los 109 dólares. Mientras el gas avanza un 6,6%, hasta los 55,5 euros por megavatio hora.

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