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Cesta de la compra

La fidelidad del cliente en los supermercados, en jaque por las subidas de los precios

Los detalles El aumento de los precios está obligando a algunos a cambiar su tienda habitual para poder hacer la cesta de la compra.

Imagen de gente haciendo cola en un supermercado
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Para comprar la carne y el resto de la cesta de la compra muchos siempre acuden a su supermercado de confianza, al que van siempre. Ahora bien, los precios están obligando a algunos a cambiar su tienda habitual, aunque otros son fieles cueste lo que cueste.

Todavía no pagamos suscripciones fijas ni firmamos contratos con ellos, pero muchos mantienen su rutina de acudir siempre al mismo supermercado. Lo fácil es pensar que convencen los precios, los productos o la calidad. Pero hay un factor determinante que ni siquiera es del todo elección nuestra: la cercanía.

En cambio, otros como Nancy aseguran que lo importante es que tengan ofertas, motivo por el que se decanta por uno u otro. Por su parte, Victorino, como todos sus vecinos de A Baña en A Coruña, tiene que acudir al único supermercado que hay pueblo, así que no tiene mucha elección: "La gente mayor prefiere comprar aquí no tiene que depender de transporte y sale más económico".

Además es el único a 11 kilómetros a la redonda. Y, a veces, no tiene de todo: "El pescado, por ejemplo, lo tenemos que comprar en pescadería".

Los hogares españoles gastan de media entre 400 y 500 euros al mes en el supermercado. Hay mucho de tradición, o de ese momento en el que no puedes vivir sin un producto en concreto. La mayoría son fieles, pero hay algunos más de poligamia a la hora de hacer la cesta de la compra.

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