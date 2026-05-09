La fidelidad del cliente en los supermercados, en jaque por las subidas de los precios

Los detalles El aumento de los precios está obligando a algunos a cambiar su tienda habitual para poder hacer la cesta de la compra.

La elección del supermercado no siempre se basa en precios o calidad, sino en factores como la cercanía. Aunque algunos consumidores son fieles a su tienda habitual, otros cambian según las ofertas. Por ejemplo, Nancy prefiere las promociones, mientras que Victorino y sus vecinos de A Baña en A Coruña no tienen opción, ya que solo hay un supermercado en su pueblo. La proximidad es crucial, especialmente para personas mayores que buscan comodidad y ahorro en transporte. En promedio, los hogares españoles gastan entre 400 y 500 euros mensuales en el supermercado, mostrando una mezcla de lealtad y flexibilidad en sus compras.

Para comprar la carne y el resto de la cesta de la compra muchos siempre acuden a su supermercado de confianza, al que van siempre. Ahora bien, los precios están obligando a algunos a cambiar su tienda habitual, aunque otros son fieles cueste lo que cueste.

Todavía no pagamos suscripciones fijas ni firmamos contratos con ellos, pero muchos mantienen su rutina de acudir siempre al mismo supermercado. Lo fácil es pensar que convencen los precios, los productos o la calidad. Pero hay un factor determinante que ni siquiera es del todo elección nuestra: la cercanía.

En cambio, otros como Nancy aseguran que lo importante es que tengan ofertas, motivo por el que se decanta por uno u otro. Por su parte, Victorino, como todos sus vecinos de A Baña en A Coruña, tiene que acudir al único supermercado que hay pueblo, así que no tiene mucha elección: "La gente mayor prefiere comprar aquí no tiene que depender de transporte y sale más económico".

Además es el único a 11 kilómetros a la redonda. Y, a veces, no tiene de todo: "El pescado, por ejemplo, lo tenemos que comprar en pescadería".

Los hogares españoles gastan de media entre 400 y 500 euros al mes en el supermercado. Hay mucho de tradición, o de ese momento en el que no puedes vivir sin un producto en concreto. La mayoría son fieles, pero hay algunos más de poligamia a la hora de hacer la cesta de la compra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.