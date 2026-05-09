Último adiós a los agentes fallecidos en Huelva: "Vamos a ganar la lucha contra el narcotráfico"

¿Qué ha pasado? María Jesús Montero y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acompañado a amigos y familiares en la capilla ardiente y posterior funeral. "El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos años", dice el líder andaluz.

Huelva está conmocionada tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en un accidente marítimo durante una persecución a una narcolancha. La colisión entre dos embarcaciones del cuerpo ocurrió a 80 millas de la costa, resultando en la muerte de Jerónimo J.M. y Germán P.G., ambos con amplia experiencia. La capilla ardiente se abrió para el último adiós, seguida de una misa funeral. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su tristeza y confianza en vencer el narcotráfico, destacando la necesidad de apoyar a las familias y reforzar los recursos de seguridad.

Huelva sigue conmocionada por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa este viernes. Familiares y allegados dan el último adiós a los fallecidos este sábado, cuya capilla ardiente ha abierto a las 9:30 horas en la Comandancia de la Benemérita onubense.

Como estaba previsto, la capilla ardiente ha abierto para estar dos horas recibiendo a las personas que quieran despedirse de los guardias civiles, para posteriormente celebrarse una misa funeral desde las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción.

Los hechos se produjeron en torno a las 11:00 horas del viernes, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital.

Además, resultaron heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración. En las labores de rescate y salvamento participaron además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Benemérita se agradece la ayuda que han prestado en estos momentos tan complicados. Desde la Guardia Civil se ha activado el protocolo de apoyo a las a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Llegada de coronas de flores a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva este sábado, previo a la capilla ardiente por los agentes fallecidos.

Dos agentes con gran expereriencia

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando las posiciones de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

El otro es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad. Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Moreno, devastado tras la tragedia

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mostrado su tristeza por la muerte de los dos guardias civiles, al tiempo que ha asegurado que confía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque "esta batalla contra el narcotráficola vamos a ganar". Así, tanto el líder andaluz como la exvicepresidenta primera María Jesús Montero han acompañado a amigos y familiares en la capilla ardiente y posterior funeral.

En declaraciones a la salida de la capilla, antes de asistir a la misa funeral en la Parroquia de la Purísima Concepción, ha señalado que "con el esfuerzo de la sociedad y el impulso de la Guardia Civil y la Policía Nacional se logrará vencer esta lucha".

En este contexto, ha recordado a los dos agentes como "grandes servidores públicos" que han fallecido el pasado viernes en acto de servicio durante la persecución del narcotráfico, toda vez que ha subrayado que "es doloroso ver a familias como las que yo he visto ahora completamente rota".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la capilla ardiente de los dos agentes fallecidos en Huelva.

"El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos 13 años", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que "no puede volver a repetirse una situación como la vivida hace dos años en Barbate", cuando fallecieron los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en una operación contra el narcotráfico.

En este contexto, ha señalado que "toca dar cariño y nuestro respaldo a la familia, a los amigos de la familia y, por supuesto, a toda la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que realizan una labor incomiable en Andalucía". Por último, el presidente del Ejecutivo andaluz ha indicado que "habrá tiempo para seguir analizando la situación actual y los medios materiales y humanos que necesitan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir esta terrible lacra del narcotráfico en Andalucía y en España".

Marlaska ensalza el aumento de medios

Así, Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, en rueda de prensa, ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos: "Ratifico la lucha del Gobierno contra el narcotráfico, aumentando medios como llevamos haciendo desde 2018. Seguiremos aumentando recursos, a diferencia de lo que pasaba con otros gobiernos".

"Triste, pero es verdad, no todas las tragedias se pueden evitar. Esta tragedia nos toca mucho y quizá más a los que luchamos contra el narcotrafico", ha sentenciado. "No me siento interesado por el PP. Hemos puesto mas medios que nunca. Hemos incrementado el 20% de efectivos. Mas de 20 embarcaciones nuevas, una de ellas la mas moderna para luchas contra las narcolanchas...", ha agregado.

De esta manera, ha criticado "el cinismo cuando no se hace nada": "Una de mis primeras actuaciones fue contra el narcotráfico".

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