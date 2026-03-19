"Guerra económica total", el nuevo y preocupante escenario en el que entra un conflicto en Oriente Medio cada vez más extendido

Una refinería de gas en el yacimiento de gas de South Pars, en la costa norte del Golfo Pérsico, en Asalouyeh, Irán

El contexto Cuando se cumplen 20 días del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto escala una vez más con el ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo, que ha provocado que el precio del gas natural se haya disparado casi un 30%.

La reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo, tras el ataque de Estados Unidos e Israel al yacimiento de gas de South Pars, ha sido descrita por Irán como una "guerra económica total". En respuesta, Teherán ha amenazado con acciones militares contra las infraestructuras energéticas de sus agresores. Las explosiones en refinerías de Asalouyeh han afectado al mayor yacimiento de gas natural del mundo, provocando un aumento del 30% en el precio del gas en Europa. Además, los precios del petróleo y los carburantes han subido significativamente, impactando en la economía diaria de los ciudadanos, especialmente en España, donde el precio del diésel y la gasolina ha aumentado notablemente.

"Guerra económica total". Fueron las tres palabras que utilizó Teherán para referirse al nuevo escenario en el que se adentra la guerra en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars. Irán dejaba claro este miércoles que sus "líneas rojas" que habían imperado hasta ahora "han cambiado". "Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal", amenazaban fuentes iraníes a la agencia Fars.

Durante las últimas horas se han registrado fuertes explosiones en varias refinerías de Asalouyeh que han afectado al mayor yacimiento de gas natural del mundo. "La situación está bajo control y los bomberos de South Pars y de la zona económica especial de Pars están trabajando para extinguir el incendio", trasladan.

Esas fuentes militares anticipaban una "poderosa acción de las fuerzas armadas de la República Islámica" como respuesta a estos ataques, una ofensiva que irá dirigida contra "la fuente de la agresión y al enemigo", a lo que añaden: "Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad".

Estos ataques han hecho que el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se haya disparado este jueves casi un 30%, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh).

Los carburantes, disparados

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comentado este jueves a este respecto que "los ciudadanos estadounidenses de a pie pueden dar las gracias" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el impacto económico sobre la vida diaria que han ocasionado estos ataques. Para Araqchi, estamos ante "una guerra impuesta a iraníes y estadounidenses" por parte de Netanyahu.

Entretanto, los precios del petróleo y del gas se han disparado, con el precio del brent subiendo un 6% y cotizando por encima de los 114 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa.

En el caso de la gasolina, hoy llenar el depósito sale casi 30 céntimos más caro por litro que hace 20 días. Si su coche es diésel, cada litro le sale casi 40 céntimos más caro. Son los cambios reales que trae el conflicto en Oriente Medio a los bolsillos de los ciudadanos españoles, una guerra comenzada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y que ya se extienden por todo Oriente Próximo.

El 28 de febrero, la gasolina estaba a 1,437 euros el litro de media en España y el diésel estaba ligeramente por encima, situándose en 1,48 euros el litro. Ahora, el diésel se ha disparado un 27,82% hasta situarse en 1,836 euros el litro, mientras que la gasolina ha subido un 15,46% hasta los 1,708 euros el litro.

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