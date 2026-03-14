Petróleo, gas, helio o azufre: el estrecho de Ormuz paraliza el planeta con el bloqueo de sus cadenas de suministro.

Los detalles Por el corredor pasan diferentes elementos químicos o materias de los que dependemos para producir objetos que utilizamos a diario, como baterías, neumáticos o incluso detergentes.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, provocado por ataques recientes de Estados Unidos e Israel en Irán, ha generado una crisis en las cadenas de suministro globales. Este corredor es crucial para el transporte de gas y petróleo, que representan el 20% del suministro mundial, pero también para otros materiales esenciales. Entre ellos, el azufre, vital para la agricultura y la fabricación de semiconductores, y el helio, necesario para producir chips en dispositivos electrónicos. Además, la urea, fundamental en fertilizantes, ha visto un aumento del 30% en su precio. La paralización de estas cadenas podría desencadenar una crisis económica global con consecuencias imprevisibles.

Miles de barcos siguen bloqueados en el estrecho de Ormuz, un corredor vital para que materias primas como el gas o el petróleo, de las que depende el mundo entero, puedan atravesarlo. Al estar cerrado, las cadenas de suministros saltan por los aires y sus efectos son catastróficos.

Este bloqueo se dio como consecuencia a los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní hace tan solo dos semanas, bombardeos que han marcado un antes y un después en la historia de Oriente Medio.

Y es que no se trata solo del gas o del petróleo, que también. Se conoce que por esta zona pasa el 20% de esas dos materias a nivel a nivel mundial, pero su cierre es más alarmante aún porque, además, por allí cruzan otros productos, elementos químicos o materias de los que dependemos para producir objetos que utilizamos a diario.

Uno de ellos es el azufre, producto que se produce en un 24% en Oriente Medio y que se utiliza en agricultura, para los fertilizantes, o para fabricar redes eléctricas. Además, se usa para elaborar semiconductores para vehículos, baterías, chips, neumáticos y hasta papel, detergentes o cremas para la piel.

Otro de estos elementos es el helio, junto al silicio y al bromo -presentes también en la zona-, que se necesita para fabricar los chips que están en nuestros móviles, ordenadores, televisiones, electrodomésticos o en tarjetas de crédito. Sin él, sería imposible fabricarlos. De hecho, el 38% del helio mundial proviene de Catar que, sí o sí, tiene que pasar por Ormuz.

En cuanto a la agricultura, entra en juego la urea, el componente básico en los fertilizantes en cultivos de maíz, trigo, arroz o soja. En lo que llevamos de mes, su precio ya se ha disparado un 30%, algo que se va a notar en los bolsillos de la población.

Por tanto, sin gas y petróleo, azufre, helio o urea las cadenas de suministro se paralizan y todo eso que usamos a diario no se podría fabricar. Una reacción en cadena y un auténtico efecto dominó que paralizaría la economía a escala global con costes incalculables.

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