El sorprendente mensaje de Lorenzo sobre Marc Márquez: "Será aún más imparable cuando..."

El pentacampeón del mundo cree que aún faltan cosas por ver del de Cervera sobre la Ducati y asegura que su máximo nivel llegará pronto.

Marc Márquez no ha bajado el ritmo tras el parón de MotoGP. El líder del mundial firmó una clasificación con algunas dudas tras irse al suelo mientras luchaba por la 'pole'. Todo hacía pensar que saliendo cuarto y sin estar en su circuito favorito, Marc iba a bajar un poco sus prestaciones.

Nada más lejos de la realidad. El de Cervera se colocó segundo en la salida de la 'sprint' y a falta de cinco vueltas para el final adelantó a su hermano Álex, que volvió a firmar un buen segundo puesto. Marc se apuntó su decimosegundo triunfo en una carrera corta esta temporada, las ha ganado todas menos una.

Sin embargo, Jorge Lorenzo cree que el rendimiento de Márquez sobre la Ducati podría ser incluso más dominante: "Marc está entendiendo cada vez mejor la Ducati, aunque todavía no la siente tan suya como la Honda, y eso explica alguna caída como la de Austin, pero es cuestión de tiempo. Cuando la domine al 100% será aún más imparable".

"Ya marca diferencias a partir de la quinta o sexta vuelta y a medida que avanza la carrera es muy superior", aseguró el pentacampeón del mundo en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Lorenzo también habló de la terrible salida que protagonizó 'Pecco' Bagnaia. El turinés pasó de la tercera a la decimocuarta posición en menos de una vuelta, aunque para Jorge 'Pecco' no tiene toda la culpa: "La salida en MotoGP se está convirtiendo en un momento clave, porque muchas veces fallan los sistemas de salida. En este caso parece que fue un neumático trasero defectuoso y Michelin tendrá que explicarlo".