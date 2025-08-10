La llamativa reflexión de Lorenzo sobre la polémica Martín-Aprilia: "Se podría haber hecho de otra manera..."

El pentacampeón del mundo considera que no se gestionó de la mejor forma en lo que a la parte del piloto se refiere pero entiende los motivos del madrileño.

Jorge Martín y Aprilia han protagonizado el gran 'culebrón' de esta temporada en MotoGP. El vigente campeón del mundo no pudo estrenarse con la nueva moto hasta el Gran Premio de Catar debido a dos fuertes accidentes que le obligaron a pasar por quirófano justo antes de comenzar la temporada.

Viendo que Marco Bezzechi con la Aprilia no era capaz de firmar buenos resultado en las primeras carreras, Jorge decidió activar una cláusula que, supuestamente, le permitía romper el contrato con la fábrica italiana a final de temporada.

Martín llegó incluso a hacer pública la decisión de no seguir en la escudería y fue entonces cuando la polémica estalló. Aprilia no quería dejarlo escapar y se remitía al cumplimiento de contrato. En medio de toda la polémica apareció Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, para asegurar que no dejaría que un piloto firmara con una escudería si este tenía un contrato vigente con otra.

Jorge Lorenzo, en una entrevista para 'Motorsprint', ha analizado este tema y ha asegurado que desde el lado de Jorge se podrían haber gestionado las cosas de otra forma: "Creo que, desde su punto de vista (el de Martín), se podría haber hecho de otra manera, hablando primero con Dorna. Creó mucha confusión en los medios, que podría haberse evitado hablando inmediatamente con Carmelo Ezpeleta".

"Necesitaba saber si realmente tenía posibilidades de volver a luchar por el título. En las primeras pruebas su confianza no era óptima, así que decidió activar la cláusula", concluye Lorenzo.