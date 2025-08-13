Un agente de MotoGP no esperaba esta reacción de Bagnaia a la llegada de Márquez: "Desde el primer día..."

Carlo Pernat, agente de MotoGP, reconoce que esperaba un Pecco muy fuerte ante la llegada de Marc a Ducati y para nada lo que está ocurriendo ahora.

Marc Márquez ha llegado a Ducati para arrasar. Se está acercando hacia su noveno mundial. Y su compañero, Pecco Bagnaia, en ningún momento ha sido rival. El agente de MotoGP Carlo Pernat pensaba que el italiano le iba a poner las cosas difíciles, pero ahora ha reconocido que estaba confundido.

En el podcast 'Atuttogas', analiza lo que le está ocurriendo a Bagnaia: "Creía que Pecco no sufriría tanto, desde el momento mismo que fue decidido oficialmente poner a Márquez, que de cabeza lo sufriera así".

"Desde el primer día que pusieron allí a Márquez y desde el primer día de las pruebas que se las vio allí cerca, según yo, la cabeza se fue", apunta antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana.

"Mientras él no se quite de la cabeza a Márquez será el mismo Bagnaia. Yo tengo la impresión de que él debe meterse en la cabeza de luchar por el segundo puesto. O que le venga una carrera, sabes de esas que te pasan, que no piensas en nada y ganas a lo grande", explica uno de los agentes más conocidos de la competición.

Cree que si Márquez comete un error, Pecco podría coger moral: "Quizá el otro se cae y tú ganas. Ahí, entonces allí puede darse que hagas el giro, porque se vuelve mental. Pero mientras no sea así, tengo la impresión de que veremos un Bagnaia un poco mejor, pero no de aquel que bate a Márquez".

Pero de momento Marc apenas ha cometido fallos. Por eso lidera el mundial con 120 puntos de ventaja sobre su hermano Alex. El noveno título está muy cerca.