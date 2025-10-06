Crece la presión sobre Netanyahu para llegar a un acuerdo para Gaza: Trump lo espera esta semana y el 64% de israelíes piden su dimisión

Los detalles El 66% de israelíes aboga por que se termine ya con la guerra en Gaza, 13 puntos más que hace solo un año.

Las negociaciones para acabar con el genocidio en Gaza ya están en marcha. Después de 730 días de los atentados de Hamás que dejaron 1.400 muertos y casi 300 heridos, y de la ofensiva israelí que lleva la friolera de 67.000 palestinos fallecidos, parece que un el acuerdo está más cerca que nunca. Concretamente, el gobierno de Donald Trump tiene la mirada puesta en esta misma semana.

"EEUU quiere que se firme el acuerdo sobre Gaza esta semana", insistía este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, que añadía que el enviado especial Steve Witkoff"no abandonará Egipto hasta que el acuerdo esté cerrado".

Desde Washington están apremiando a Benjamin Netanyahu para que concluir ya las negociaciones, y dentro de sus fronteras la presión también cada vez es mayor. Las habituales protestas contra su gestión de la guerra van en aumento.

La última encuesta del Instituto para la Democracia de Israel refleja que el 64% de israelíes cree que debe dimitir, mientras el 66% aboga por que se termine ya con la guerra en Gaza. Son dos de cada tres, 13 puntos más que hace solo un año.

La popularidad de Benjamin Netanyahu no deja de bajar.

Los principales opositores a Netanyahu son las familias de los rehenes, llevan meses reclamando su vuelta y acusan el gobierno israelí no haber hecho lo suficiente para lograrlo. "Si yo recibo a mi hijo en una bolsa negra, el único culpable va a ser él (Netanyahu)", declara en Al Rojo Vivo el padre de Eitan, secuestrado por Hamás durante los ataques del 7 de octubre.

Mientras, el primer ministro israelí ha impuesto a su gobierno la ley del silencio sobre este asunto. En la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, las conversaciones se están llevando a cabo bajo el más estricto secretismo y Netanyahu no quiere que ninguno de sus aliados opine ni mencione nada al respecto públicamente para no tensar aún más la cuerda.

