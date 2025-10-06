¿Indirecta de Lewis Hamilton a Fernando Alonso?: "18 años de..."

El piloto de Ferrari ha publicado un vídeo en sus redes sociales con una recopilación de la frase "no me lo creo" de una serie, lo que parece un claro 'dardo' al que fuera su compañero en McLaren 2007.

Todo apunta a que estamos atendiendo a un nuevo capítulo de la rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Este nuevo lío tiene su origen en las vueltas finales del Gran Premio de Singapur. El británico, sin frenos en su Ferrari, se saltó varias curvas para poder cruzar la bandera a cuadros.

El ovetense, que estaba a 50 segundos del heptacampeón, logró llegar a meta a solo 0,4 segundos del que fuera su compañero en McLaren 2007.

"No me lo puedo creer", repitió hasta en tres ocasiones por radio el piloto de Aston Martin, que exigía una sanción para Lewis.

Ese castigo llegó y con una penalización de cinco segundos, el asturiano subió una posición, pero el lío no se ha quedado ahí.

En la tarde de este lunes, Hamilton ha publicado un vídeo en Instagram con una recopilación de 'Un pie en la tumba', una serie sitcom de la BBC.

En el mismo, VictorMeldrew, interpretado por Richard Wilson, repite en multitud de ocasiones "no me lo creo" ('I don'tbelieveit').

Además, el piloto de Ferrari acompaña el vídeo con la frase "18 años de...", lo que hace alusión a la edad que ha alcanzado una rivalidad que arrancó en 2007. Veremos si Alonso responde.