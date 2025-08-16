El campeón del mundo que revela porqué Márquez es mejor que Rossi: "Marc ganaba con una moto..."

Neil Hodgson, campeón del mundo de 'Superbikes' en 2003, se rinde a Marc Márquez como el mejor piloto que ha visto nunca tanto por el talento que tiene como por el hambre y las ganas de ganar una y otra vez.

Marc Márquez y Valentino Rossi son los dos grandes protagonistas de una de las rivalidades más intensas que se ha visto en MotoGP. Español e italiano se jugaron mucho títulos y el debate de quién es superior a quién lleva presente en la élite del motociclismo desde hace mucho tiempo.

Neil Hodgson, campeón del mundo de 'Superbikes' en 2003, tiene muy claro con quién se queda entre Valentino y Marc: "La sensación general aquí es, y así ha sido durante la última década, que Marc está a otro nivel. Conseguirá sin mayor complicaciones los diez títulos mundiales de MotoGP".

Y es que desde que Marc pilota la Ducatioficial va lanzado a por su noveno campeonato con una superioridad que hace difícil predecir un 2026 en el que alguien pueda impedir que sume lo que sería su décimo título mundial.

Ante una realidad "que todos temían", Hodgson destaca al de Cervera por encima del resto y expone las cualidades que hacen a Márquez único: "Llevo 30 años en el mundo del motociclismo, y Marc Márquez es el mejor piloto que he visto. Si la IA pudiera diseñar un piloto de motociclismo, sería él. Su hambre y su nivel de habilidad, su talento innato. Tiene la capacidad de conducir al límite absoluto".

Marc Márquez no quiere ganar, lo necesita, razonaba el de 'TNT Sports'. Una condición que hace que esté dispuesto a arriesgarlo todo con una agresividad y valentía de otro nivel.

En este contexto surge la comparación con Valentino en la que el comentarista de MotoGP tiene muy clara la diferencia: "Observé a Rossi durante toda su carrera. Era increíble, pero en esa época, para ser sincero, solo había cuatro motos capaces de ganar. Marc ganó la mayoría de sus títulos mundiales con una moto inferior. Incluso cuando dominó en 2019, no era la mejor moto, pero Marc logró marcar la diferencia."

Por todo esto, hablar de Marc Márquez es hablar de un auténtico fenómeno, una "máquina de ganar" que solo puede ser frenada por las lesiones aunque parece que no es un factor que preocupe al español. "Parece que no le importa. Prefiere perseguir otro título mundial que pensar: 'Ya tengo 32 años, me ha ido bien, es momento de parar'", sentenciaba el comentarista británico.