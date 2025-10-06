El jefe de Aprilia pide perdón a Marc Márquez tras la 'embestida' de Bezzecchi

Massimo Rivola quiso disculparse con el piloto de Ducati después de que el italiano se lo llevara por delante en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia.

Este lunes se ha conocido que Marc Márquez sufrió una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho en Maldalika.

Todo ocurrió durante la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia. En la curva 7, Marco Bezzecchi se fue largo, tocó la rueda trasera de la Ducati y se fue a la grava junto al de Cervera.

El eneacampeón, que se someterá a "un tratamiento conservador, que consiste en reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y la consolidación clínica de la fractura", causará baja en los Grandes Premios de Australia y Malasia, por lo que se espera que reaparezca en Portugal.

Al igual que Bezzecchi, Aprilia también se disculpó con el ilerdense por medio de su jefe, Massimo Rivola.

"La carrera no tiene por qué ser ganada en la primera fila, pero desde la segunda… Creo que Marco cometió un error, pero dio su perdón a nosotros y a Marc, especialmente a Marc. Esperamos ver a ambos pilotos lo antes posible en pista", explicó en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Además, confirmó que ambos pilotos hablaron tras el incidente: "Sí, hablaron y Marco le dijo dos veces a Marc que lo sentía. Fue un fin de semana difícil".