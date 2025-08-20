El puesto de Pecco Bagnaia empieza a peligrar: ojo a cómo habla Ducati de Fermín Aldeguer

Gigi Dal'Igna ha publicado su tradicional artículo donde recaba las actuaciones más destacadas del fin de semana en Austria y ha ensalzado al corredor de Gresini.

El Gran Premio de Austria resultó ser otro paseo de Marc Márquez tanto en la sesión de sprint como en la carrera del domingo. Es algo que se está haciendo habitual en esta campaña, por lo que no fue el gran titular que dejó el fin de semana.

Fermín Aldeguer se ha postulado como uno de los más agraciados en el Red Bull Ring. El corredor de Gresini fue de menos a más ya que pasó de un sexto puesto en la carrera corta hasta una gran segunda posición justo detrás del piloto de Ducati a quien incomodó en algunas vueltas.

Gigi Dall'Igna, director general de la marca de Borgo Panigale, se ha rendido a la actuación de Fermín, dejando una frase que puede acercarle a un posible asiento en la marca oficial: "¡Una actuación maravillosa, una remontada emocionante y un impresionante ritmo de carrera hasta la meta. Digna de un verdadero campeón!"

El italiano felicitó a la marca satélite y ha continuado lanzando piropos al de Murcia: "En conjunto, una actuación que marca su destino: el coraje y talento de un debutante con la calidad y astucia de alguien que sabe mucho más de lo que sus veintitantos dejarían suponer".

Además, ha remarcado la gran actuación del '54' en un escenario no favorable para él: "Tras su tercer puesto en LeMans, Aldeguer fue protagonista de una fabulosa prueba en un circuito que, según él mismo dice, ni siquiera le gusta".

El piloto de 20 años se ha postulado como un valor de futuro para la marca de Bolonia. Con un Pecco Bagnaia cuestionado por sus resultados, se le ha aparecido una amenaza para conseguir la renovación de un contrato que expira en 2026.