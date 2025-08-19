Márquez sabe que Ducati hará todo lo posible para recuperar a Bagnaia: "Él ha dado mucho..."

El líder del mundial de MotoGP recuerda que Pecco es un doble campeón de la categoría y que Ducati en ningún caso le va a dejar tirado.

Pecco Bagnaia lo está pasando realmente mal. Ya no es que no pueda luchar contra Marc Márquez, es que se está quedando lejos de los podios. Y en Ducati se han puesto manos a la obra para recuperar al mejor Pecco. Públicamente Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna le han apoyado.

Y Marc es consciente de que van a hacer todo lo posible para volver a ver a ese piloto que se proclamó campeón de MotoGP hasta en dos ocasiones.

"Tiene el talento, seguramente cuando reencuentre su feeling, Ducati lo ayudará muchísimo porque ha dado mucho en ese box. Ha ganado dos mundiales. Esperamos que Pecco llegue fuerte al final del año", dijo el de Cervera después del Gran Premio de Austria, en palabras que recoge 'Motosan'.

"Pecco está en dificultades. Este fin de semana ha ido muy fuerte, después no sé qué ha pasado en carrera. Él tiene el talento, hemos ido a rodar con la Panigale, en Balaton iba fortísimo", explica el líder destacado del mundial, que acumula seis fines de semana seguidos con victoria en la sprint y victoria en la carrera.

Aceptar que no puede ganar siempre

Y tras tantas victorias consecutivas, Marc ya asume que llegará el día en el que no pueda ganar: "Faltan nueve carreras donde debo estar al cien por cien concentrado. Lo más difícil será aceptar sea un sábado o un domingo cuando no se puede ganar, ahí debo estar despierto y entender que cuando no se puede ganar hay que terminar segundo o tercero... que sucederá".