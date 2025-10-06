Ahora

Brutales redadas en Chicago y Portland

Trump endurece la caza al migrante: detenciones violentas con bebés presentes y odio al que hable español

Los detalles Trump ha decidido sembrar el caos en Chicago y Portland, dos ciudades gobernadas por los demócratas, enviando a agentes de la Guardia Nacional, lo que ha dejado imágenes de brutales redadas.

A la caza del migrante en EEUU

Donalt Trump ha endurecido su caza al migrante y ha decidido sembrar el caos en Chicago y Portland, dos ciudades gobernadas por los demócratas. Allí, ha enviando a agentes de la Guardia Nacional, alegando que esas ciudades están "repletas de insurrectos", aunque lo cierto es que ha sido la llegada de los agentes lo que ha provocado imágenes de brutales redadas.

En el vídeo, se puede ver cómo unos guardias de Colorado exigen, entre gritos y apuntando con una pistola, a una familia con un bebé que salgan de un vehículo. Poco les importa que dentro haya un bebé, y empiezan a romper el cristal del coche con una porra extensible.

Este tipo de detenciones son completamente ilegales, ya que la ley de Colorado prohíbe los arrestos de migrantes fuera de los juzgados. Sin embargo, ellos lo hicieron porque saben que son intocables bajo el paraguas de la Administración Trump.

Solo hay que ver cómo promociona la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, las detenciones. Con música épica y grabando como si fuera una película de acción de Hollywood, Noem advierte de que arranca la caza al migrante, un mensaje que ha calado en la sociedad.

Y es que los seguidores de 'Make America Great Again' (MAGA) empiezan a presionar a los migrantes, reprochándoles, por ejemplo, que hablen español en su lugar de trabajo.

De esta forma, Chicago y Portland se han convertido en los nuevos objetivos de Trump, que quiere acabar con los "insurrectos", según dice, que la Policía ha disuelto a golpes en una ciudad convertida en un escenario casi de guerrilla urbana.

