Una de las mayores leyendas de MotoGP saca la cara por Pecco Bagnaia: "Se merece respeto"

Casey Stoner, bicampeón del mundo de la categoría reina, ha salido en defensa del turinés alertando de que sería una acción intolerable querer echarle de Ducati por su 2025.

Pecco Bagnaia está teniendo una temporada para el olvido. Su inferioridad ante Marc Márquezes demoledora, viéndose reflejado en la cantidad de victorias y podios que tiene cada uno. La incomodidad del italiano con la moto de 2025 plantea si puede continuar con Ducati más allá de 2026, fecha en la que expira su contrato.

Casey Stoner, dos veces campeón del mundo de MotoGP, ha sido tajante a la hora de ser cuestionado sobre el futuro de Bagnaia en el conjunto de Borgo Panigale. El australiano ha recordado todo lo que ha dado el '63' y ha atacado a la marca: "Pecco se merece respeto".

"Les había dado los únicos campeonatos hasta este año pasado, y luego peleó el último con Jorge Martín hasta el final. Ha trabajado sólo para Ducati durante muchos años, y si están dispuestos a quitárselo de encima dejarían claro el tipo de personas que son", ha apuntado Stoner.

El australiano pilotó para el equipo de Bolonia desde 2007 a 2010 y ha asegurado que esa situación la vivió de primera mano: "Para mí no sería correcto. A mí me pasó que cuando estuve fuera unas carreras por problemas, que me buscaron sustituto sin decirme nada, y eso no está bien".

Stoner sostiene que la paciencia no es algo que perdure en el equipo y teme por una decisión drástica en el equipo: "Creo que es difícil sacar a Pecco de esta posición, porque es algo que Ducati hace siempre, tienes un mal momento, y te dan la patada. Y no creo que sea lo correcto".

"Lo entiendo, pero hay que dar la oportunidad a la gente de que se recupere. Creo que es importante que no pongan a otro en la moto sin más", ha concluido su reflexión el bicampeón sobre la crisis de Bagnaia esta temporada.