El jefe de Ducati desvela el sentimiento del equipo con Márquez: "Es difícil no enamorarse..."

Marco Rigamonti, ingeniero de Marc en Ducati, asegura que todos en el equipo están "enamorados" de la manera de trabajar que tiene Marc.

Marc Márquez está dejando a todos alucinados en Ducati. Sabían que era un campeón, pero no eran conscientes de cómo se involucra en absolutamente todo en el día a día. Ha sido Marco Rigamonti, ingeniero del piloto de Cervera, el que ha desvelado que en el equipo están "enamorados" de él.

"Entiende todo lo que le pasa a la moto. No es un piloto que vaya rápido sin saber por qué. Él sabe por qué va rápido y entiende lo que puede hacer que ayude a que haya mejor sensación. Y además, da el cien por cien siempre. Si no va no se duda de que sea porque no lo haya dado todo él", apunta el ingeniero italiano después del Gran Premio de Austria.

"Es difícil no enamorarse de Márquez incluso por los que tienen la posibilidad de entrevistarle. Es difícil no enamorarse de un piloto así, porque tiene pasión por su trabajo y le pone todo el corazón. Es difícil decir que Marc no te gusta. Es imposible", señala Rigamonti.

¿Qué destaca de Márquez? "El carácter humano. La persona. El piloto y el palmarés se conoce, pero el punto de vista humano es excepcional. Sonríe, gasta bromas con nosotros, saluda a todos, agradece a todos, pide disculpas...", dice el de la escudería de Bolonia.

"Con un piloto de su nivel puedes esperarte uno que llegue luciendo sus ocho mundiales en la frente, lo que sería una mierda, y todo lo contrario. Eso permite trabajar con serenidad al equipo y todos contentos", explica el ingeniero, una de las figuras más importantes para el piloto.

Y por último cuenta que este Marc no tiene nada que ver con el de años anteriores, sobre todo cuando estaba en Honda: "Seguramente el Márquez de ahora no sea el de años anteriores con la experiencia que tiene ahora y muy capaz de ayudar a los técnicos".