El lamento de Marc Márquez en su peor momento: "Tomé la decisión de volver precipitadamente..."

El campeón de MotoGP recuerda en 'Jugones' el calvario de lesiones que vivió durante su etapa con Honda: "Tomé la decisión de volver precipitadamente...".

Marc Márquez ha vuelto. Mucho tiempo de lesiones y ahora un nuevo título. Con Ducati, en su primer año. El de Cervera ha concedido una entrevista a 'Jugones' en la que ha recordado lo mal que lo pasó en estos últimos años antes de que firmara con el equipo Gresini.

"Ha sido un Marc contra Marc. Tomé la decisión de volver precipitadamente y por esa decisión entré en un calvario de lesiones que me hacían estar mal conmigo mismo", dice el nueve veces campeón del mundo.

"La lucha también durante todos estos años fue quedar en paz conmigo mismo. Sentía que el Marc debía algo al otro Marc, el que tenía que intentar conseguir otra vez este trofeo", apunta Marc.

Vuelve a ser campeón cinco años después. Una gesta total tras unas lesiones que le podrían haber retirado del mundial de MotoGP.