¡Nadie puede con él! La increíble estadística de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP

El ilerdense domina el campeonato del mundo pero lo cierto es que la preponderancia del 93 supera toda lógica y solo puede medirse con estadísticas tan absurdas como la que suma tras el último GP.

Marc Márquezcontinúa dominando el campeonato del mundo de MotoGP con una autoridad irrefutable. El ilerdense ha vuelto a reinar durante el primer Gran Premio después del parón de verano. En Austria, escenario donde nunca había ganado, el de Cervera se hizo el sábado con la carrera al sprint y el domingo volvió a ser el más rápido para romper la maldición del circuito y sumar un nuevo doblete, el sexto consecutivo.

Nadie tose a un Marc que desde el GP de Aragón ya acumula seis fines de semana consecutivos imponiendo su ley. La abrumadora superioridad del piloto de Ducati da vida a un dato completamente surrealista que evidencia la distancia sideral entre el 93 y el resto de la parrilla.

El de Austria ha sido el decimotercer GP de la temporada y deja una clasificación en la que, si olvidamos a Marc, encontramos a Álex, su hermano, como el piloto con más puntuación. El pequeño de los Márquez suma 276 puntos con siete podios y una victoria que le sirven para liderar la tabla de los mortales con una diferencia de 55 puntos respecto a Pecco Bagnaia.

Lo increíble es que el italiano, tercero en el mundial, suma 221 puntos en el campeonato mientras que Marc ha conseguido 222 en los 6 últimos GP. Por tanto, Marc Márquez no solo lidera el mundial con una diferencia de142 puntos con respecto a su primer perseguidor que encima es su hermano si no que, además, este sería el único piloto que tendría por delante en el caso de que el de Cervera hubiera empezado el campeonato del mundo directamente en el octavo Gran Premio.

Dicho de otro modo, a Marc le sobran los siete primeros GP o solo le hacen falta los seis últimos para ser el segundo piloto con más puntuación del campeonato del mundo, por detrás, únicamente, de su hermano Álex, que solo le sacaría catorce puntos.